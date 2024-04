Bis zu seinem ersten Spiel in der NFL hatte er in seinem gesamten Leben vielleicht eine Hand voll Spiele verloren, zerlegte beinahe jeden Gegner mit einer Leichtigkeit. Nicht ohne Grund gab es vor dem Draft 2021 die wahrscheinlich wenigsten Zweifel und Gerüchte der jüngeren Vergangenheit, wer denn der erste gezogene Spieler sein würde.

Trevor Lawrence ist seit dieser Saison berechtigt, eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben. Doch die Jaguars zögern. Sorgen löst das beim First Overall Pick von 2021 jedoch nicht aus.

Jaguars zögern bei Vertrag

So entspannt, wie Lawrence auf dem Feld agiert, so entspannt antwortete er bei den ersten Trainingseinheiten der Saison auf die Gerüchte. "Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass vor dem Start der Saison ein neuer Vertrag zustande kommt", sagte er mit einem Schmunzeln. "Meine Aufgabe ist es, hier Spiele zu gewinnen."

Allerdings räumte der 1,98-Hüne auch ein, dass es "schon schön wäre, wenn das erledigt wäre, ich will nicht lügen." In der vergangenen Saison vergaben die Jaguars trotz bester Ausgangsposition durch fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen noch die Playoff-Teilnahme. "Ich vor allem und wir alle müssen uns verbessern, damit so etwas nicht nochmal passiert."

Lawrence ist, inklusive der sogenannten Fifth Year Option, noch bis einschließlich 2025 an die Jaguars gebunden.