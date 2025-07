Die Zusammenarbeit von Kirk Cousins und den Atlanta Falcons bröckelt zunehmend. Nun kritisierte der Quarterback seinen Arbeitgeber.

Die Vorbereitungen bei den Atlanta Falcons auf die kommende NFL-Saison laufen auf Hochtouren, die Training Camps stehen kurz vor der Tür. Mit dabei ist auch Kirk Cousins - noch.

Denn seit Monaten kursieren Gerüchte um einen Abgang des Quarterbacks. Die Falcons holten den heute 36-Jährigen in der vergangenen Offseason und statteten ihn mit einem Vierjahres-Deal aus, der ihm bis zu 180 Millionen US-Dollar einbringen kann.

Wenige Monate später wählten die Falcons allerdings Michael Penix Jr. in der ersten Runde des NFL Drafts an achter Stelle. Cousins verlor im Laufe der Saison seinen Starter-Platz, Penix Jr. übernahm. Der Youngster dürfte auch in der kommenden Spielzeit als Starter aufs Feld gehen.