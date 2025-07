NFL - San Francisco 49ers: Neuzugang von Gericht verurteilt

Im Anschluss wurde Robinson gegen 5 Uhr morgens von der Polizei in Los Angeles angehalten. Er saß unter Einfluss illegaler Substanzen am Steuer seines Autos.

Da stand die Offensiv-Waffe noch in den Diensten der Los Angeles Rams, welche zuhause 37:20 gegen die Philadelphia Eagles verloren haben.

Der Wide Receiver schloss sich in dieser Free Agency erst den San Francisco 49ers an und wurde jetzt von einem Gericht für einen Vorfall aus dem November letzten Jahres verurteilt.

Was für ein Einstand. Demarcus Robinson entgeht nur dank einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft dem Gefängnis. So berichtet "TMZ" über den NFL -Spieler.

NFL-Stars im Fokus der Polizei

Die Einigung mit der Staatsanwaltschaft rettet Robinson zwar vor dem Gefängnis, doch der Super Bowl-Sieger aus 2020 muss diverse Auflagen erfüllen. Der ehemalige Spieler der Kansas City Chiefs widersprach dem Urteil nicht und akzeptierte eine Strafe über rund 390 US-Dollar .

Die nächsten 36 Monate ist er auf Bewährung. Ein weiterer Vorfall hätte schwerwiegendere Konsequenzen. Robinson ist nicht der erste NFL-Spieler, der unter Einfluss illegaler Substanzen Auto fuhr und von der Polizei gestoppt wurde.

Im vergangenen Summer traf es Jordan Addison von den Minnesota Vikings. Der Wide Receiver muss sich am 15. Juli für diesen Vorfall noch vor Gericht verantworten. Er saß alkoholisiert am Steuer. Nicht sein erster Offseason-Ärger: In 2023 wurde er wegen überhöhter Geschwindigkeit festgenommen. Rund 160 km/h war er zu schnell.

Auch Offensive Lineman Ben Cleveland von den Baltimore Ravens wurde im Februar alkoholisiert am Steuer festgenommen. Er plädiert jedoch auf "nicht schuldig". Sein Gerichtstermin ist ebenfalls der 15. Juli.