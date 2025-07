Amon-Ra St. Brown verrät, wieso er sich für die Nummer 14 auf dem Trikot entschieden hat. Die Geschichte des Star-Receivers dahinter ist kurios und basiert auf einem Fehler!

von Malte Ahrens

Wide Receiver Amon-Ra St. Brown ist Teil der im letzten Jahr erschienenen Netflix-Dokumentation "Receiver".

Dort verriet er auch, wie sich der Entscheidungsprozess bei seiner Trikotnummern-Wahl bei den Detroit Lions abgespielt hat.

Die kuriose Geschichte hat mit seiner Freundin und auch mit seinem Draft im Jahr 2021 zu tun. Ein Fehler führte demnach zur Wahl der Nummer 14.

Während dem Draft, in dem er in Runde vier an 112. Stelle ausgewählt wurde, hatte seine Freundin eine ganz besondere Aufgabe. Sie sollte die Receiver im Draft zählen, die vor ihm zu einem Team gedraftet wurden.