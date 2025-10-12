Der älteste Sohn von Josh Hines-Allen erhält die Diagnose Leukämie. Monatelang kämpft er gegen die heimtückische Krankheit. Und besiegt sie. Nun darf der Achtjährige die Jacksonville Jaguars als Honorary Captain in einem Heimspiel begleiten.

Für die Jacksonville Jaguars ist das Playoff-Ticket bereits am fernen Horizont sichtbar. Nach dürftigen Jahren ist die Franchise aus Florida blendend in diese NFL-Saison gestartet, hat vier der ersten fünf Spiele gewonnen.

Im Heimspiel gegen die Seattle Seahawks in Week 6 steht dennoch nicht nur der Sport im Fokus. Sondern auch ein familiäres Drama, das ein positives Ende zu nehmen scheint.

Wie NFL-Insider Adam Schefter schreibt, wird der achtjährige Sohn von Josh Hines-Allen an diesem Spieltag als Honorary Captain Teil der Jaguars sein. Die NFL macht immer im Oktober im Rahmen der "Crucial Catch"-Kampagne auf die Krebsvorsorge aufmerksam.

Zu Jahresbeginn hatte der kleine Wesley die niederschmetternde Diagnose Leukämie erhalten, wodurch auch für seinen berühmten Vater American Football plötzlich nur noch eine Nebensache wurde.

Die monatelangen Behandlungen wurden im August abgeschlossen, mittlerweile gilt Wesley als geheilt. Im Juli hatte Josh Hines-Allen ein knapp dreiminütiges Video veröffentlicht, in dem er und seine Frau Kaitlyn über die Situation sprachen.

Demnach hatte Wesley wenige Tage vor dem Regular-Season-Finale im Januar Fieber und blutete aus einem Zahn. Nach der Diagnose war für Hines-Allen ans Spielen, Tacklen und Quarterbackjagen nicht zu denken, er fehlte den Jaguars beim 23:36 bei den Indianapolis Colts offiziell aus privaten Gründen.