NFL: Jaguars machen Sohn von Hines-Allen nach erfolgreicher Krebsbehandlung zum Honorary Captain
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 18:25 Uhr
- ran.de/Marcus Giebel
Der älteste Sohn von Josh Hines-Allen erhält die Diagnose Leukämie. Monatelang kämpft er gegen die heimtückische Krankheit. Und besiegt sie. Nun darf der Achtjährige die Jacksonville Jaguars als Honorary Captain in einem Heimspiel begleiten.
Für die Jacksonville Jaguars ist das Playoff-Ticket bereits am fernen Horizont sichtbar. Nach dürftigen Jahren ist die Franchise aus Florida blendend in diese NFL-Saison gestartet, hat vier der ersten fünf Spiele gewonnen.
Im Heimspiel gegen die Seattle Seahawks in Week 6 steht dennoch nicht nur der Sport im Fokus. Sondern auch ein familiäres Drama, das ein positives Ende zu nehmen scheint.
Wie NFL-Insider Adam Schefter schreibt, wird der achtjährige Sohn von Josh Hines-Allen an diesem Spieltag als Honorary Captain Teil der Jaguars sein. Die NFL macht immer im Oktober im Rahmen der "Crucial Catch"-Kampagne auf die Krebsvorsorge aufmerksam.
Zu Jahresbeginn hatte der kleine Wesley die niederschmetternde Diagnose Leukämie erhalten, wodurch auch für seinen berühmten Vater American Football plötzlich nur noch eine Nebensache wurde.
Die monatelangen Behandlungen wurden im August abgeschlossen, mittlerweile gilt Wesley als geheilt. Im Juli hatte Josh Hines-Allen ein knapp dreiminütiges Video veröffentlicht, in dem er und seine Frau Kaitlyn über die Situation sprachen.
Demnach hatte Wesley wenige Tage vor dem Regular-Season-Finale im Januar Fieber und blutete aus einem Zahn. Nach der Diagnose war für Hines-Allen ans Spielen, Tacklen und Quarterbackjagen nicht zu denken, er fehlte den Jaguars beim 23:36 bei den Indianapolis Colts offiziell aus privaten Gründen.
Das Wichtigste zur NFL
Sohn von Hines-Allen an Leukämie erkrankt: "Nichts anderes hatte mehr Bedeutung"
"Für mich war es wie ein Schlag und nichts anderes hatte mehr eine Bedeutung", schaute der Defensive End in dem Video zurück. Seine Frau ergänzt, Wesley mache sehr gute Fortschritte, schwimme täglich und laufe viel herum.
Anfang September durfte Wesley dann offiziell die Glocke zum Zeichen seiner Genesung läuten, an der Seite seiner Eltern und seiner jüngeren Geschwister Julian und Vanessa.
Dazu schrieb Hines-Allen: "Wir haben als Familie zusammen die Glocke geläutet. Wesley hat den Krebs besiegt und von nun an kanalisieren wir diesen Sieg in Hoffnung für all jene Familien, die den Kampf noch ausfechten."
Infolge der persönlichen Erfahrungen hat Hines-Allen zudem beschlossen, seine Foundation "Four One for All" zu nutzen, um in dieser Saison mit dem Projekt "For One for Hope" auf besondere Weise Geld für den Kampf gegen den Krebs zu sammeln.
Hines-Allen spendet für Kampf gegen Krebs: 410 US-Dollar pro Jaguars-Sack
Für jeden Sack seines Teams zahlt er 410 US-Dollar - eine weitere Anspielung auf seine Rückennummer 41. In jedem Monat profitiert eine andere Einrichtung: im September "Nemours Children’s Health", im Oktober die "American Cancer Society", im November die "Ronald McDonald House Charities of Jacksonville" und im Dezember die "National Pediatric Cancer Foundations".
Bis zum 12. Oktober kamen so knapp 11.300 US-Dollar zusammen (Stand: 18 Uhr), das Ziel lautet 40.000 US-Dollar. Die Jaguars stehen nach fünf Spielen bei überschaubaren sieben Sacks. Hines-Allen steuerte lediglich 0,5 dazu bei, in seiner Rekord-Saison 2023 waren es sogar 17,5.
Auch wenn die Quarterback-Jagd der Jaguars also noch zu wünschen übrig lässt, dürfte es kaum eine bessere Werbeplattform für Hines-Allen geben. Und die Gewissheit: Egal, wie das Spiel gegen die Seahawks ausgeht, für seinen Sohn wird es unvergesslich werden.