NFL - Jared Verse legt sich fest: Das ist das härteste Publikum der NFL

Wer sind die härtesten Fans in der NFL? Rams-Pass-Rusher Jared Verse legt sich fest – und zeigt jede Menge Respekt.

Die Fans der Philadelphia Eagles haben sich einen "guten" Ruf in der NFL erarbeitet. Bei vielen gegnerischen Teams sind sie seit Jahren gefürchtet, weil sie laut sind und "Trash Talk" beherrschen. Sie verstehen es, dass eigene Team anzufeuern und den Gegner einzuschüchtern.

Jared Verse ging in der Vergangenheit sogar schon mal so weit, dass er meinte, er hasse die Fans der Eagles. Das trifft es immer noch ganz gut, aber er räumte jetzt auch ein, dass es da einen gewissen Respekt gibt.

Das hört man oft: Die Anhänger des Super-Bowl-Siegers nerven, und die Abneigung gegen sie ist allgegenwärtig, aber auch die Anerkennung für die Leidenschaft, die sie mitbringen.

"Wahrscheinlich die Eagles", antwortete Rams-Pass-Rusher Verse beim YouTube-Kanal "Whistle" auf die Frage, wer die beste gegnerische Fanbase sei. "Ich muss ihnen das lassen. Ich mag es, wenn man sich richtig reinsteigert, aggressiv ist, laut ist. Und sie stehen da komplett dahinter, ohne Zweifel."

Folgerichtig ist es auch am härtesten, vor dem Publikum im Philadelphia zu spielen. Was Verse in der neuen Saison mit den Rams in Week 3 tun muss.

"Gegen die Eagles zu spielen ist wie ein College-Rivalry-Game. Du weißt nie, was sie sagen werden, aber sie versuchen immer, dich mit etwas Respektlosem zu provozieren", erklärte der Defensive Rookie des Jahres. "Sie werden irgendwas ausgraben. Versteh mich nicht falsch: Sie sagen nichts, wo du denkst, 'Bruder, das geht zu weit' – aber sie bringen dich auf eine Weise aus der Fassung, dass du dir denkst: 'Ey, mit wem redest du da eigentlich?'"