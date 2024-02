Denn die Maske gehört eigentlich dem jungen Chiefs-Fan Elijah Smith. Der Achtklässler hatte nach dem Triumph von Patrick Mahomes und Co. Jason Kelce im Allegiant Stadium in Las Vegas getroffen, mit ihm ein Foto gemacht und dem Eagles-Center dafür die Maske geliehen.

Jason Kelce hat die bereits jetzt legendäre Party-Wrestling-Maske nur "geklaut". Der Besitzer hat sich gemeldet. Ein Happy End bahnt sich an.

Kelce hatte in seinem Podcast zwar erklärt, er habe die Maske in dem Club gefunden, doch möglicherweise hatte sein Alkohol-Pegel dafür gesorgt, dass er sich nicht mehr an den "Klau" erinnerte.