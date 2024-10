Jayden Daniels gewinnt mit den Washington Commanders auf spektakulärste Weise. Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs tun sich gegen die Raiders schwer. Aaron Rodgers kassiert mit den New York Jets eine weitere bittere Niederlage.

Der entscheidende Fehler der Raiders war, als im Schlussviertel beim Stand von 13:20 dem Quarterback Gardner Minshew ein Fumble unterlief. Die Chiefs nutzten den folgenden Drive, um mit dem Touchdown-Pass von Patrick Mahomes auf Xavier Worthy für das 27:13 und somit für die Vorentscheidung zu sorgen. Zwar verkürzten die Raiders den Rückstand gut zwei Minuten vor Spielende noch einmal per Touchdown. Der darauffolgende Onside Kick misslang allerdings.

Die Bills haben die Seahawks regelrecht deklassiert und das dritte Spiel in Folge gewonnen. Quarterback Josh Allen kam auf 283 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.

Broncos-Quarterback Bo Nix, der beim Draft 2024 an Position 12 gepickt wurde, hinterließ einen besseren Eindruck und warf für 284 Yards und drei Touchdowns, lief zudem einmal selber in die Endzone.

Young hatte in seinem Spiel Höhen und Tiefen. Er brachte 24 seiner 37 Passversuche für 224 Yards an den Mann und warf zwei Touchdown-Pässe, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions.

Der junge Passgeber fand gut in die Partie und brachte die Panthers im ersten Viertel durch einen Touchdown-Pass auf Xavier Legette mit 7:0 in Führung. Danach allerdings gaben die Panthers das Spiel komplett aus der Hand.

Bryce Young, der Nummer-1-Pick des NFL Draft 2023, kehrte in die Rolle des Starting-Quarterbacks zurück, da sich Andy Dalton bei einem Autounfall den Daumen verstaucht hatte.

Der Trend der Saints zeigt weiter nach unten: Nachdem sie die ersten zwei Saisonspiele gewannen, war dies nun die sechste Niederlage in Folge.

Die Saints mussten weiterhin ohne ihren verletzten Quarterback Derek Carr zurechtkommen, sodass Backup Spencer Rattler wieder auf dem Spielfeld stand. Dieser blieb zwar ohne Turnover, brachte allerdings auch nur 12 seiner 24 Passversuche für 156 Yards an den Mann. Später übernahm Jake Haener seinen Part und bekam 122 Passing-Yards zustande.

New Orleans Saints @ Los Angeles Chargers 8:26

Chicago Bears @ Washington Commanders 15:18

Das Duell zwischen dem diesjährigen Nummer-1-Pick Caleb Williams (Bears) und dem Nummer-2-Pick Jayden Daniels (Commanders) bescherte der NFL eine der verrücktesten Schlussphasen der Saison.

Die Bears sahen wie der sichere Sieger aus, als Roschon Johnson 23 Sekunden vor Spielende in die Endzone lief. Doch Daniels hatte die richtige Antwort parat: Mit zwei Pässen führte er die Offense der Commanders fast bis zur Mittellinie. Im letzten Spielzug dieses Spiels warf er eine Hail Mary über 52 Yards in die gegnerische Endzone, die über Umwege in den Armen von Noah Brown landete. Der Touchdown war gleichbedeutend mit dem Sieg.

Überhaupt lieferte Daniels mit 326 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass ein deutlich besseres Spiel ab als Williams, der nur auf 131 Passing-Yards kam und ohne Touchdown blieb.

Die Commanders stehen bei einer 6:2-Bilanz, die Bears bei 4:3.