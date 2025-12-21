Während Joe Burrow mit seinen Cincinnati Bengals hadert, stehen die Miami Dolphins mal wieder vor der leidigen Quarterback-Frage. Laut einem Medienbericht hätten beide längst zueinanderfinden können – denn die Dolphins sollen für Burrow ein gigantisches Trade-Paket geschnürt haben.

Wie "ESPN" berichtet, hatten es die Miami Dolphins schon vor dem NFL Draft 2020 auf den damals als ersten Draft-Pick favorisierten Quarterback Joe Burrow abgesehen.

Sogar so sehr, dass sie laut dem Bericht den Cincinnati Bengals gleich vier Erstrundenpicks im Tausch für deren ersten Pick angeboten haben sollen. Das Ziel: Burrow nach Florida zu holen.

Doch die Bengals ließen laut den Quellen des Berichts nicht mit sich reden und blockten Gespräche über einen derartigen Deal ab.

So verlief der Dolphins-Plan im Sande. Burrow ging nach Cincinnati, Miami entschied sich beim Draft mit seinem Erstrunden-Pick für Tua Tagovailoa.