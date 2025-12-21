NFL - Pleite bei den Chicago Bears: Werfen die Green Bay Packers jetzt die Saison weg?

- Anzeige -

Packers-Coach Matt LaFleur: "So ist Football" Das sei hart, gab er zu: "In dieser Liga ist es immer hart, sich wieder aufzurappeln und neu zu sortieren. Aber genau das müssen wir tun – und genau das werden wir auch tun." Eine Mischung aus Trotz, Durchhalteparolen und Bestandsaufnahme. Doch "so ist Football. Man muss widerstandsfähig bleiben", sagte LaFleur. "Man kämpft weiter – und genau das werden unsere Jungs tun." Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Das Problem: Die Rückschläge kommen jetzt geballt. Und in solcher Intensität, dass sie automatisch Spuren hinterlassen. In der vergangenen Woche lagen die Packers gegen die Denver Broncos 23:14 in Führung, ehe nicht nur das Spiel verloren ging, sondern auch Defense-Superstar Micah Parsons, für den die Spielzeit mit einem Kreuzbandriss beendet ist.

Green Bay Packers: Aus dem Statement wird ein Kollaps Was eine Woche später bei den Chicago Bears folgte, war ein Desaster zur absoluten Unzeit. Denn rund zwei Minuten vor dem Ende des Spiels beim Rivalen wurde aus dem möglichen 16:6-Statement ein 16:22-Kollaps nach Overtime. Während LaFleur und sein Staff herausfinden müssen, wie man solche Spiele inzwischen mit unschöner Regelmäßigkeit aus der Hand geben kann, muss das negative Momentum aus den Köpfen heraus. Denn der spielt eine größere Rolle in dem körperbetonten Sport, als man denken könnte. Und aktuell läuft vieles gegen die Packers. Nach Parsons verletzte sich jetzt auch Quarterback Jordan Love. Er hat "nur" eine Gehirnerschütterung, könnte aber ein Spiel fehlen. Das wird gegen die Baltimore Ravens in Week 17 sowieso kein Selbstläufer. Ersatz Malik Willis lieferte gegen die Bears nach dem Love-Aus im zweiten Viertel ganz ordentlich ab, leistete sich aber auch einen folgenschweren Fumble in der Overtime. Wie lange fällt er aus? Packers bangen um Love Fehler, die auf der Zielgeraden der Regular Season brutal bestraft werden. Viel Raum für Patzer gibt es nicht mehr. Denn nach dem Spiel bei den Minnesota Vikings in Week 18 wird auch schon abgerechnet. Werfen die Packers die Saison, die so verheißungsvoll (5-1-1) begonnen hatte, auf den letzten Metern etwa noch weg?

Green Bay Packers: Zwei Siege für das Playoff-Ticket Fakt ist: Zwar steht Green Bay als Siebter der NFC und ausgestattet mit der letzten Wild Card genau zwischen Postseason und Offseason. Sie haben die Playoffs aber noch in der eigenen Hand. Die simple Rechnung: Zwei eigene Siege, dann sind die Packers sicher dabei. Geht ein Spiel verloren, dann brauchen sie mindestens eine Niederlage der Detroit Lions (8-6), die die Packers noch abfangen könnten.

