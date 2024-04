Anzeige

Joe Burrows vergangene Saison wurde durch eine Handgelenksverletzung beendet. Beeinträchtigt sie den Quarterback nun sogar bei der anstehenden Saisonvorbereitung? Der Superstar gibt ein Update.

Wenn Joe Burrow gesund bleibt, ist er sicherlich einer der besten aktiven Quarterbacks der NFL. Aber halt auch nur, wenn er gesund bleibt. Seit seinem Ligaeintritt 2020 hat der Quarterback immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bereits in seiner Rookie-Saison verpasste er sechs Spiele aufgrund einer Kreuzbandverletzung.

Auch vergangene Spielzeit musste der 27-Jährige sechs Saison-Spiele aussetzen. Zuerst wegen einer Waden- und dann einer Handgelenksverletzung. An dieser laborierte er sogar über das Saisonende hinaus.

Beeinflusst sie ihn sogar während der Vorbereitungen auf die kommende Saison? Kaum, wie der Quarterback nun auf der Webseite seiner Cincinnati Bengals durchblicken ließ.

"Ich mache jeden Tag Reha. Das ist immer ein Teil meines Trainings", wird Burrow in der Vereinsmeldung zitiert. Weiter heißt es: "Was mein Offseason-Workout angeht, so hat es sich nicht allzu sehr ausgewirkt. Ich konnte so ziemlich alles machen, was ich normalerweise bei Kraft- und Konditionstraining auch mache. Körperlich bin ich in einer guten Verfassung."