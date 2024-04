Bis zum ersten gemeinsamen Training der beiden wird es allerdings noch etwas dauern. Aktuell laboriert Burrow noch immer an einem Bänderriss im Handgelenk. Gesicki könnte für die Passing-Offense der Bengals eine echte Bereicherung sein.

Auch von anderen Teamkollegen habe er viel Positives über Burrow gehört. "Mit ihm kann man leicht reden. Er hat einen guten Sinn für Humor", so Gesicki weiter.

Auf der Website der Bengals äußerste sich der 28-Jährige nun zu Spielmacher Joe Burrow: "Er war jemand, an den ich mich wenden konnte und mit dem ich Gespräche führen konnte. Er ist eine Führungspersönlichkeit in der Umkleidekabine, auf die viele Jungs schauen. Ich bin definitiv einer von denen, die auf ihn schauen."

In der laufenden Offseason wechselte Tight End Mike Gesicki zu den Bengals. Im neuen Team möchte er sich beweisen, für seinen neuen Quarterback hat er bereits viel Lob übrig.

Das Wichtigste in Kürze

Kein Tight End hat in Burrows vier Spielzeiten mehr als 500 Receiving Yards erzielt. Gesicki gelang dies in seinen sechs NFL-Jahren bereits drei Mal. Er gilt als gute Anspielstation, fing bereits über 20 Touchdowns.

Cincinetti Bengals: Gesicki könnte echte Bereicherung werden

Auch Bengals Tigh End Coach James Casey glaubt an die Verstärkung. "Das gibt dir Flexibilität, wenn du das Gefühl hast, dass du einen überdurchschnittlichen Passfänger als Tight End hast. Wir wissen, dass Mike einige dieser Dinge kann", wird er auf der Website der NFL zitiert.

Gesicki selbst wolle sich im neuen Team erst einmal beweisen: "Ich muss also rausgehen und mir das Vertrauen verdienen. Es geht mehr darum, zu beweisen, was ich kann, und mir mehr und mehr Chancen zu verdienen, sobald der Football beginnt.

Die Miami Dolphins drafteten Gesicki 2018 in der zweiten Runde, er spielte fünf Spielzeiten für die Franchise. Danach ging es für ein Jahr zu den New England Patriots, ehe er in der laufenden Offseason einen Einjahresvertrag bei den Bengals unterschrieb.