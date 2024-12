NFL: Joe Burrow ist ein MVP-Kandidat - auch wenn die Bengals die Playoffs verpassen - ein Kommentar

Man kann seinem Coach mit seiner Einschätzung nur Recht geben. Burrow wird für seine Leistungen nicht genug geschätzt und hätte den Titel des Most Valuable Player in diesem Jahr absolut verdient.

Burrow spielt seit Wochen in eigener Klasse

Durch die anfällige eigene Defense sollte man meinen, dass die Saison schon längst abgehackt wäre. Mit einer 4-8-Bilanz Anfang des Monats sah es genau danach aus, der Star-QB führte sein Team entgegen aller Widrigkeiten jedoch zurück in die Erfolgsspur.

Seine Leistungen in den vergangenen Wochen kann man nicht hoch genug bewerten, kaum ein Playmaker hat derzeit ein so heißes Händchen wie Burrow. So hat der First Overall Pick aus dem Draft 2020 in den vergangenen acht Spielen jeweils mindestens drei Touchdown-Pässe und über 250 Passing Yards erzielt - alleiniger NFL-Rekord.