Dem Bericht zufolge erhielt die Polizei-Zentrale einen Anruf von einer Frau, die behauptete, ihre Tochter würde sich in dem Haus von Joe Burrow befinden, in das gerade eingebrochen würde.

Wie das "Hamilton County Sheriff’s Office" bestätigte, ereignete sich der Einbruch am Montag um kurz nach 20 Uhr Ortszeit. Zur selben Zeit betraten Burrow und die Bengals im AT&T Stadium in Dallas das Spielfeld.

"Ich habe das Gefühl, dass meine Privatsphäre in mehrfacher Hinsicht verletzt wurde, und es ist bereits viel mehr bekannt, als ich möchte, dass veröffentlicht wird", betonte der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz und deutete an, dass er keine konkreten Fragen zu dem Vorfall beantworten werde.

Es ist schon wieder passiert. Nachdem auch in das Haus von Joe Burrow eingebrochen worden ist, während dieser gerade ein NFL-Spiel bestritt, hat sich der Bengals -Quarterback nun erstmals geäußert.

In das Haus von Quarterback Joe Burrow ist eingebrochen worden – während er gerade dabei war, die Dallas Cowboys zu besiegen. Die Berichterstattung über den Vorfall ist dem Bengals-Star ein Dorn im Auge.

Das Wichtigste in Kürze

Burrow erzürnt über "Mangel an Privatsphäre"

"Jemand versucht gerade, in das Haus einzubrechen", sagte die Frau der Zentrale. "Meine Tochter ist dort. Das ist das Haus von Joe Burrow. Sie wohnt dort, er ist bei einem Footballspiel." Demnach handelte sich bei der genannten Tochter um Model Olivia Ponton, die laut dem Bericht als Angestellte von Burrow beschrieben wird.

Als der Einbruch bei der Notrufzentrale gemeldet wurde, soll sich bereits ein Sicherheitsbeamter im Haus von Burrow befunden haben. Der entsprechende Beamte teilte mit, dass ein Schlafzimmerfenster zerbrochen und das Schlafzimmer "durchwühlt" worden sei.

Die Verdächtigen seien nicht mehr vor Ort gewesen. Weitere Einzelheiten zum Einbruch sind nicht bekannt.

Dass derlei detailierte Informationen zu dem Vorfall und den beteiligten Personen überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen konnten, missfällt dem Star-Playmaker: "Wir leben ein öffentliches Leben. Einer der Teile, die ich dabei am wenigsten mag, ist der Mangel an Privatsphäre. Und das war für mich während meiner gesamten bisherigen Karriere schwer zu ertragen."