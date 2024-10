NFL- Kansas City Chiefs: Besitzer lässt aufhorchen - keine Sperre für Skandal-Receiver Rashee Rice?

Kommt Skandal-Receiver Rashee Rice von den Kansas City Chiefs trotz mehrerer Verfehlungen in den vergangenen Monaten ohne Sperre davon? Das geht zumindest aus einem Update um den Spieler von Franchise-Besitzer Clark Hunt hervor.

Die Kansas City Chiefs planen weiterhin mit Rashee Rice - und der Skandal-Receiver könnte trotz all seiner Verfehlungen ohne eine Sperre davonkommen. Zumindest, wenn man Chiefs-Owener Clark Hunt glauben darf.

Der 59-Jährige verriet gegenüber dem Journalisten Sam McDowell des "Kansas City Stars", dass es bislang keinerlei Diskussionen mit der NFL bezüglich einer Sperre des Wide Receivers gab.

Dabei stehen Gerüchte um eine solche schon seit längerer Zeit im Raum. Rice leistete sich in den vergangenen Monaten einige Fehltritte.

So nahm der 24-Jährige Ende März an einem illegalen Straßenrennen teil, welches in einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen endete. Zudem soll er im Mai einen Fotografen angegriffen haben.