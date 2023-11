Kirk Cousins (Minnesota Vikings)

Free Agency oder Vertragsverlängerung? Die Zukunft von Kirk Cousins in Minnesota hängt in der Schwebe. Der 35-Jährige ist in seinem letzten Vertragsjahr und wird diese Saison nach dem Achillessehnenriss kein Spiel mehr für Minnesota bestreiten. Ein Comeback für 2024 ist aber nicht ausgeschlossen: "Bei Kirk stehen noch alle Optionen auf dem Tisch", sagte Vikings General Manager Kwesi Adofo-Mensah. © 2023 Getty Images