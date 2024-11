Die Kansas City Chiefs kassieren bei den Buffalo Bills ihre erste Saisonpleite. Damit ist auch der Traum von der perfekten Saison vorüber. Die Miami Dolphins wird's freuen.

Aus der Traum von der perfekten Saison!

Die Kansas City Chiefs kassierten in Woche 11 als letztes Team ihre erste Niederlage in der laufenden NFL-Spielzeit, bei den Buffalo Bills verlor der amtierende Super-Bowl-Sieger mit 21:30.

Zuvor stand eine perfekte 9-0-Bilanz in den Büchern, was zumindest erste leise Hoffnungen geweckt hatte, man könnte ein historisches Kunststück schaffen. Denn eine Saison mit nur Siegen sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs gab es bislang nur ein einziges Mal in der NFL-Geschichte.

1972 feierten die Miami Dolphins unter dem legendären Head Coach Don Shula jene historische Spielzeit. Nach 14 Siegen in der Regular Season wurden in der Divisional Round die Cleveland Browns besiegt, im AFC Championship Game gewannen die Dolphins auswärts bei den Pittsburgh Steelers.

Warum auswärts? Vor 1975 wurden die Heimspiele in den Playoffs nicht aufgrund der Bilanz in der regulären Saison vergeben, sondern auf Grundlage eines Rotationsprinzips.

Die Dolphins störte das wenig, mit 21:17 setzte sich das Shula-Team durch. Im Super Bowl krönte Miami die Saison mit einem 14:7 gegen die Washington Redskins.

Diese perfekte Spielzeit wird also auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr ein Alleinstellungsmerkmal besitzen.