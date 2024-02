NFL: Kansas City Chiefs sind das unbeliebteste Team der Liga

Anzeige

Sind die Kansas City Chiefs das unbeliebteste Team der NFL? Das besagt zumindest eine Studie, die Daten von "X" (ehemals Twitter) ausgewertet hat. Selbst die umstrittenen Dallas Cowboys landen dahinter.

Mit Erfolg kommen auch die Gegner. Was der FC Bayern in Deutschland ist, waren über lange Zeit die New England Patriots in der NFL. Man hasst sie oder man liebt sie. Doch inzwischen sind die Kansas City Chiefs das erfolgreichste Team der NFL. Ohne Zweifel haben die Chiefs auch eine große Fanbase.

Doch eine neue Studie zeigt, dass viele auch im Gegenzug die Chiefs überhaupt nicht mögen. Die Studie von "BetOnline" hat negative Posts auf Twitter untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Super-Bowl-Champion am unbeliebtesten ist, noch vor den Dallas Cowboys.

Die sechste Teilnahme in Folge am AFC Championship Game und der vierte Super Bowl ins sechs Jahren ist für viele Fans von anderen Teams wohl endgültig genug. Die umstrittene Teilhabe am NFL-Alltag von Pop-Star Taylor Swift durch die Beziehung mit Tight End Travis Kelce kommt wohl noch hinzu.