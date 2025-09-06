Die Kansas City Chiefs verlieren in der NFL ihr erstes Saisonspiel. ran fasst die Erkenntnisse der Partie gegen die Chargers zusammen. Von Franziska Wendler Als Quarterback-Superstar Patrick Mahomes nach der bitteren Pleite der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers von den Pressevertretern befragt wurde, vermochte er die Geschehnisse beim International Game in der brasilianischen Metropole Sao Paulo wie folgt einzuordnen: "Das wird eine wichtige Lektion für uns sein." Und weiter: "Sie sind definitiv mit mehr Energie ins Spiel gegangen als wir. Wir müssen von Anfang an besser werden." Teamkollege und Defensive Tackle Chris Jones konstatierte: "Wir haben uns mehrfach selbst ins Aus geschossen." Nach der bitteren Pleite im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles wollte das Team von Head Coach Andy Reid eigentlich mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten. Am Ende stand in der Corinthians Arena eine 21:27-Niederlage auf der Anzeigentafel. Gewiss, nach einem Saisonspiel kann noch längst kein Urteil oder eine abschließende Prognose ob des Saisonverlaufs abgegeben werden, drei Erkenntnisse stechen aber dennoch hervor.

Worthy-Verletzung als Worst-Case-Szenario Noch bevor das Flugzeug der Chiefs überhaupt in Richtung Brasilien abhob, war klar, dass es auf der Receiver-Position dünn aussieht. Rashee Rice wurde von der Liga für sechs Spiele gesperrt, der Passempfänger fehlt damit in wichtigen und besonders schwierigen Partien (es warten unter anderem die Eagles und Ravens). Umso wichtiger wurde deshalb die Rolle von Xavier Worthy angesehen. Der explosive Rookie aus dem vergangenen Jahr sollte einen großen Teil der Last bis zur Rückkehr von Rice schultern. Womit man bereits beim Stichwort Schulter wäre. An jener zog sich der 22-Jährige bereits im dritten Spielzug des ersten Drives eine Verletzung zu. Worthy und Teamkollege Travis Kelce kollidierten unabsichtlich. Während der Star-Tight-End unbeirrt weitermachen konnte, war die Partie für den Receiver zu Ende. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzung von Worthy ist. Klärung soll laut Head Coach Andy Reid eine MRT-Untersuchung in Kansas City bringen.

Der Ausfall des Youngsters machte aber ziemlich schnell deutlich, wie abhängig die Chiefs von ihm sind. Die Franchise brauchte fast die gesamte erste Hälfte, um sich überhaupt wieder halbwegs in der Offensive zu organisieren. Quarterback Mahomes fehlte schlicht und ergreifend ein guter Wide Receiver als Anspielstation. Sollte Worthy länger ausfallen, droht offensiv ein massives Problem.

Mit dieser Defense sind die großen Ziele in Gefahr "Offense wins games, defense wins championships". Es ist eine Weisheit, die im Teamsport schon lange gilt. Eine Weisheit, die den Fans der Chiefs Sorgen bereiten dürfte. Als die Chiefs 2023 den Super Bowl gewannen, bekam Defensive Coordinator Steve Spagnuolo für seine Truppe viel Lob. Die aktuelle Defense kann jener von vor zwei Jahre nicht das Wasser reichen. Spielerverluste in der Secondary machten sich bereits im ersten Saisonspiel eklatant bemerkbar. Chargers-Quarterback Justin Herbert konnte ein ums andere Mal ungehindert einen Pass tätigen. 25 angekommene Würfe für 318 Yards und drei Touchdowns waren die Folge. Auch die drei Sacks, null Interceptions und null Fumbles aufseiten der Chiefs-Defense strahlten alles andere als Gefahr aus. In der zweiten Hälfte setzte Spagnuolo dann auf viele Blitze, um Stopps zu erzielen. Doch die Chargers-Coaches wussten genau, welche Spielzüge dem entgegengesetzt werden mussten.

Für Erfolge braucht Kansas City eine deutliche Steigerung im defensiven Bereich. Dass in den nächsten Wochen unter anderem die Eagles, Ravens und Lions warten, dürfte die Angelegenheit nicht einfacher machen.

