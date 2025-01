NFL: Kansas City Chiefs tatsächlich von den Schiedsrichtern bevorteilt?

Ist es also der pure Neid auf den Erfolg - oder ist etwas dran am Schiri-Glück des amtierenden Super-Bowl-Champions?

Nicht gerade wenige Fans glauben mittlerweile, dass die Referees das Team von Patrick Mahomes auf dem Weg in den Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles am 10. Februar ( ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) bevorteilt haben.

Das Wichtigste in Kürze

Der nicht ganz neue Eindruck, dass in engen Situationen immer zugunsten der Chiefs entschieden wird, ist trotzdem direkt wieder da.

Touchdown, Ausgleich, Verlängerung? Von wegen, die Schiedsrichter nehmen den Touchdown zurück, weil Likely mit der Zehenspitze außerhalb des Feldes war. Die Entscheidung war sehr knapp, aber richtig.

Im letzten Viertel, bei runtertickender Uhr und einer 27:20-Führung für die Chiefs, wirft Ravens-Quarterback Lamar Jackson einen Pass in die Endzone, den Tight End Isaiah Likely fängt.

Die Chiefs bleiben in Ballbesitz, wenig später erzielt Kicker Harrison Butker aus 51 Yards das Field Goal zum Sieg. Anthony war tatsächlich etwas früh dran, aber es ist eine 50:50-Entscheidung - die zugunsten der Chiefs ausfällt.

Die gleiche Situation, nur anders herum. Chiefs-Safety Bryan Cook ist gegen Kyle Pitts ziemlich früh dran, hart bedrängt kann der Falcons-Receiver einen Pass von Quarterback Kirk Cousins in der Endzone nicht fangen.

In der Overtime bewegt sich Offensive Tackle Jawaan Taylor zu früh. Die Schiedsrichter entscheiden aber nicht auf False Start, obwohl sämtliche Experten die Situation so einschätzen.

Während des Snaps wird allerdings eine Flagge wegen False Start geworfen. Die Referees überstimmen aber die Entscheidung, die Chiefs kommen in Ballbesitz und gewinnen das Spiel.

Die Raiders liegen 15 Sekunden vor Schluss mit 17:19 zurück und sind an der 30-Yard-Linie der Chiefs in Field-Goal-Reichweite. Ein verunglückter Snap von Raiders-Center Jackson Powers-Johnson prallt von Quarterback Aidan O'Connell ab und landet bei Chiefs-Linebacker Nick Bolton.

Aber: Die NFL verhängt im Nachgang keine persönliche Strafe gegen Anderson Jr., gegen den eine Flagge wegen Roughing the Passer geworfen worden war. Und auch nicht gegen Fatukasi und To’oTo’o, die Mahomes in die Mangel genommen hatten und denen von den Schiedsrichtern unnötige Härte vorgeworfen wurde.

In einer anderen Situation entscheidet sich Mahomes zu sliden. Die beiden Texans-Verteidiger Folorunso Fatukasi und Henry To’oTo’o können nicht mehr stoppen. Sie stoßen zusammen, scheinen den Quarterback aber nicht zu berühren. Trotzdem wird eine Flagge geworfen.

Richtig wütend sind die Houston Texans nach ihrem Playoff-Aus gegen die Chiefs. Für Zündstoff sorgt vor allem eine Roughing the Passer-Strafe gegen Pass Rusher Will Anderson Jr.: Dieser tackelt Mahomes bei einem Sack-Versuch und touchiert ihn mit dem Helm.

AFC Championship Game gegen die Buffalo Bills

Auch im AFC Championship Game gibt es zwei Kontroversen. Gegen Ende des zweiten Viertels wirft Mahomes bei einem dritten Versuch und noch fünf zu gehenden Yards einen tiefen Pass in Richtung seines Wide Receivers Xavier Worthy, der mit seinem Gegenspieler - Bills-Safety Cole Bishop - um den Ball kämpft.

Es sieht dabei so aus, als würde der Ball von Bishop abgefangen werden, irgendwie landet er im Wirrwarr von mehreren Händen aber doch bei Worthy.

Wichtig dabei: Der Ball scheint auch beim Betrachten unzähliger Wiederholungen auf dem Boden aufzuschlagen, ehe einer der beiden Spieler die Kontrolle über ihn hatte.

Die Referees bleiben nach dem Studium der Videoaufnahmen überraschenderweise aber bei ihrer Einschätzung, dass es sich um einen Catch von Worthy gehandelt habe. In der Folge erhalten die Chiefs einen neuen ersten Versuch und können im weiteren Verlauf des Drives sogar einen Touchdown erzielen.

Kritisch wird es zudem noch einmal im letzten Viertel, als die Bills bei einem vierten Versuch weniger als ein Yard zu überwinden haben. Spielmacher Josh Allen läuft mit dem Ball selbst, das Ergebnis seines Laufs bleibt aber zunächst offen. Einer der Referees spricht ihm einen neuen ersten Versuch zu, ein anderer hält seinen Lauf für zu kurz.

Auf dem Feld entscheiden sich die Schiedsrichter schließlich dafür, Allen das First Down nicht zuzusprechen. Weil diese Entscheidung in den Videoaufnahmen nicht klar zu widerlegen ist, bleibt es dabei.

Die Chiefs bekommen in aussichtsreicher Position den Ball und können ihr Angriffsrecht in einen Touchdown durch Mahomes verwandeln. Ein entscheidendes Play in diesem engen Spiel.