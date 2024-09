Die Kansas City Chiefs stehen bei 3:0 und Travis Kelce neben sich. Ein Experte spart deshalb nicht mit Kritik und haut verbal ordentlich drauf.

Sportlich läuft für die Kansas City Chiefs alles nach Plan. 3:0 lautet die Bilanz vor Week 4 der NFL. Allerdings hat der amtierende Super-Bowl-Champion ein Sorgenkind in den eigenen Reihen: Travis Kelce.

Der Tight End kommt auf 69 Yards, ein Touchdown gelang ihm bislang nicht. Trotzdem gehören ihm die Schlagzeilen, denn Theorien, warum der 34-Jährige kaum liefert, gibt es einige. Eine davon: Die angebliche Trennung von Popstar Taylor Swift am 28. September.

Eine andere hat der frühere ESPN-Analyst Todd McShay. Und eine ziemlich deutliche.

"Bei jeder Sendung, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, dachte ich: Darf man nicht sagen, dass er nicht in Form ist?", sagte McShay im "Ryen Russillo Podcast". "Dass er die ganze Offseason über gefeiert hat? Dass er mit der wahrscheinlich berühmtesten Person der Welt um die Welt jettet, dass er trinkt, zu den US Open geht, dass er Cocktails trinkt."

Tatsächlich wurde Kelce immer wieder abgelichtet, wenn er seine Freizeit rund um Freundin Swift gestaltet hat. So war er zum Beispiel auch im Rahmen der Tour der Popsängerin bei Konzerten in der Arena auf Schalke.

Kelce selbst versucht, bei all dem Wirbel cool zu bleiben.

"So ist Football. Ich werde nicht hier sitzen und mich darüber aufregen", sagte er: "Früher war ich wirklich stinksauer und habe oft fast die Nerven verloren, weil ich nicht so erfolgreich war, weil ich weiß, dass ich das von mir verlange. Ich spiele das Spiel einfach gerne auf einem so hohen Niveau, dass es mir schwerfällt, mit Mittelmäßigkeit umzugehen."

McShay wiederum würde gerne ein Foto aus der Preseason 2022 und ein Foto aus der Preseason 2024 nebeneinanderlegen. "Es sind kaum dieselben Menschen", sagte McShay. "Und alle sagen: ‘Wir müssen ihm den Ball geben. Warum ist er nicht Teil der Offensive? Die Defense deckt ihn doppelt ab.' Die Sache ist die: Das Entscheidende bei Kelce ist, dass er die gleiche Deckung und den gleichen Respekt erhält – er ist nur nicht in der gleichen Form. Er ist nicht derselbe. Ich sehe nicht die gleiche Explosivität. Ich sehe, dass er im Spiel etwas nachlässt.“