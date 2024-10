NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce liebt seine Auftritte neben dem Sport

Travis Kelce gilt als einer der besten Tight Ends der NFL und als Entertainer. Eine Rolle, die ihm gefällt.

Travis Kelce ist NFL-Star, Freund von Taylor Swift, Podcast-Host, TV-Sternchen - die Liste ist lang. Somit ist er nicht nur Profisportler, sondern auch Entertainer. Eine Rolle, die er laut eigener Aussage sehr genießt.

Der Football stehe für ihn dennoch nach wie vor an erster Stelle, betonte er. "Ich liebe es nach wie vor, zur Arbeit zu kommen, mich anzustrengen und nach Titeln zu streben", sagte der Tight End der Kansas City Chiefs der "Associated Press". Weiter sagte er: "Das ist es, wovon ich immer geträumt habe. Aber in der Offseason treibe ich mich auch gerne herum."

Dabei arbeitet der 35-Jährige weiter mächtig an seiner Karriere nach der NFL. So hat er eine wiederkehrende Schauspielrolle in der Serie "Grotesquerie". Eine weitere übernahm er im bald erscheinenden Film "Happy Gilmore 2".

Am 16. Oktober feiert Kelce dann sein Debüt als Moderator der Quizshow "Are You Smarter than a Celebrity?" Neben seinem sehr erfolgreichen Podcast "New Heights" mit Bruder Jason moderierte er nach dem letzten Super Bowl zudem "Saturday Night Live".

Nicht sein erster Auftritt in der Show, die Kelce als eine Art Türöffner sieht: "Außerdem hatte ich vor ein paar Jahren eine Menge Spaß bei der Moderation von Saturday Night Live, und ich glaube, das hat mich dorthin katapultiert, wo ich jetzt bin."