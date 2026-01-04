- Anzeige -
NFL: Kansas City Chiefs vor "erheblichen" Veränderungen - Cap Space als sehr großes Problem

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 09:52 Uhr
  • Franziska Wendler

Nach der enttäuschenden Saison stehen bei den Kansas City Chiefs wohl große Veränderungen an. Dabei gibt es vor allem ein Problem.

Von Franziska Wendler

Für die Kansas City Chiefs war die NFL-Saison 2025/26 eine große Enttäuschung. Schon früh hatte das Team um Quarterback Patrick Mahomes, der sich aktuell von einem Kreuzbandriss erholt, keine Chancen mehr auf die Playoffs. In Vorbereitung auf die nächste Spielzeit dürfte sich aber einiges ändern.

Zwar wird eine Rückkehr von Head Coach Andy Reid erwartet, laut "NFL Network" könnten aber "erhebliche" Veränderungen bevorstehen.

"Da der Vertrag von Offensive Coordinator Matt Nagy ausläuft, sind mehrere Szenarien denkbar – darunter auch, dass Nagy einen Job als Head Coach bekommt", heißt es in dem entsprechenden Bericht.

Und weiter: "Er wird zu den Top-Kandidaten gehören, einer der wenigen in diesem Zyklus mit Erfahrung und einem Hintergrund in der Offensive. Wenn er keinen Posten als Head Coach bekommt, ist es auch möglich, dass er weggeht, um anderswo die Rolle als primärer Play Caller zu übernehmen."

Verlässt Nagy Kansas City?

Aktuell wird Nagy bereits mit dem Cheftrainer-Posten bei den Tennessee Titans in Verbindung gebracht. Zudem berichtete jüngst "Fox Sports", der 47-Jährige sei einer der Kandidaten auf den Head-Coaching-Job bei den New York Giants, nachdem Brian Daboll im November seine Sachen packen musste.

In beiden Fällen ist demnach eine Rückholaktion eines ehemaligen Reid-Assistenten möglich. Genannt werden in diesem Zuge der Running Backs Coach der Chicago Bears, Eric Bieniemy, und der Interims-Cheftrainer der Giants, Mike Kafka.

Zu den möglichen Veränderungen im Coaching Staff steht auch eine umfassende Umgestaltung des Kaders bevor, hat das Team doch zuletzt enttäuscht – und dabei auch noch über dem Cap Space gelegen.

NFL: Fred Warner schaut seine San Francisco 49ers im Geburtshaus

Chiefs müssen massiv Gehälter einsparen

Noch im vergangenen Jahr hatte man den Super Bowl erreicht, in der aktuellen Saison steht man bei einer Bilanz von 6-10.

Das größte Problem des Teams ist aktuell die Gehaltsobergrenze. Laut "Over the Cap" liegen die Chiefs für die Saison 2026 fast 53 Millionen US-Dollar über der zulässigen Obergrenze. Gehälter müssen dementsprechend eingespart werden, was es umso schwieriger machen dürfte, in der Free Agency starke Neuzugänge zu verpflichten.

Star-Tight-End Travis Kelce könnte nach der Saison seine Karriere beenden, was für das Team ebenfalls einen großen Einschnitt darstellen würde.

