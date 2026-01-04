Nach der enttäuschenden Saison stehen bei den Kansas City Chiefs wohl große Veränderungen an. Dabei gibt es vor allem ein Problem. Von Franziska Wendler Für die Kansas City Chiefs war die NFL-Saison 2025/26 eine große Enttäuschung. Schon früh hatte das Team um Quarterback Patrick Mahomes, der sich aktuell von einem Kreuzbandriss erholt, keine Chancen mehr auf die Playoffs. In Vorbereitung auf die nächste Spielzeit dürfte sich aber einiges ändern. Zwar wird eine Rückkehr von Head Coach Andy Reid erwartet, laut "NFL Network" könnten aber "erhebliche" Veränderungen bevorstehen.

"Da der Vertrag von Offensive Coordinator Matt Nagy ausläuft, sind mehrere Szenarien denkbar – darunter auch, dass Nagy einen Job als Head Coach bekommt", heißt es in dem entsprechenden Bericht. Und weiter: "Er wird zu den Top-Kandidaten gehören, einer der wenigen in diesem Zyklus mit Erfahrung und einem Hintergrund in der Offensive. Wenn er keinen Posten als Head Coach bekommt, ist es auch möglich, dass er weggeht, um anderswo die Rolle als primärer Play Caller zu übernehmen."

Verlässt Nagy Kansas City? Aktuell wird Nagy bereits mit dem Cheftrainer-Posten bei den Tennessee Titans in Verbindung gebracht. Zudem berichtete jüngst "Fox Sports", der 47-Jährige sei einer der Kandidaten auf den Head-Coaching-Job bei den New York Giants, nachdem Brian Daboll im November seine Sachen packen musste. Playoff Picture: So sieht die K.o.-Runde aktuell aus

Kehrt Philip Rivers erneut zurück? Spekulationen um Posten als Head Coach In beiden Fällen ist demnach eine Rückholaktion eines ehemaligen Reid-Assistenten möglich. Genannt werden in diesem Zuge der Running Backs Coach der Chicago Bears, Eric Bieniemy, und der Interims-Cheftrainer der Giants, Mike Kafka. Zu den möglichen Veränderungen im Coaching Staff steht auch eine umfassende Umgestaltung des Kaders bevor, hat das Team doch zuletzt enttäuscht – und dabei auch noch über dem Cap Space gelegen.

