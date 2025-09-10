In Woche zwei kommt es zum Revanche Game des vergangenen Super Bowl, wenn der Champion Philadelphia Eagles zu den Kansas City Chiefs reist. Für Star-Quarterback Patrick Mahomes wird die Partie höchstwahrscheinlich unter sehr ungewohnten Bedingungen ablaufen.

Von Daniel Kugler

Die Kansas City Chiefs mussten zum Auftakt der NFL-Saison 2025 einen herben Dämpfer hinnehmen.

Gegen ihren Division-Rivalen Los Angeles Chargers verlor da Team von Star-Quarterback Patrick Mahomes das International Game in der brasilianischen Metropole Sao Paulo mit 21:27.

Ein Start zum Vergessen in die neue Spielzeit, und in Woche zwei kommt direkt der nächste Brocken, wenn die Chiefs auf den amtierenden Champion treffen, die Philadelphia Eagles.

Für Mahomes wird es eine ungewohnte Situation, da das Duell im Arrowhead Stadium laut "ESPN" erst das zweite Mal in seiner NFL-Karriere darstellen wird, bei dem der 29-Jährige als Außenseiter auf heimischem Boden bei den Buchmachern aufläuft.

Laut "Fanduel Sportsbook" gehen die Eagles als Favorit mit 1,5 Punkten Vorsprung vor den Chiefs ins Rennen (Stand: Mittwoch, 10. September, 07:30 Uhr).