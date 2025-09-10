Anzeige
American Football

NFL: Kansas City Chiefs vor Kracher gegen Philadelphia Eagles in Woche zwei Underdog - erst zum zweiten Mal in Karriere von Quarterback Patrick Mahomes

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 08:54 Uhr
  • Daniel Kugler

In Woche zwei kommt es zum Revanche Game des vergangenen Super Bowl, wenn der Champion Philadelphia Eagles zu den Kansas City Chiefs reist. Für Star-Quarterback Patrick Mahomes wird die Partie höchstwahrscheinlich unter sehr ungewohnten Bedingungen ablaufen.

Von Daniel Kugler

Die Kansas City Chiefs mussten zum Auftakt der NFL-Saison 2025 einen herben Dämpfer hinnehmen.

Gegen ihren Division-Rivalen Los Angeles Chargers verlor da Team von Star-Quarterback Patrick Mahomes das International Game in der brasilianischen Metropole Sao Paulo mit 21:27.

Ein Start zum Vergessen in die neue Spielzeit, und in Woche zwei kommt direkt der nächste Brocken, wenn die Chiefs auf den amtierenden Champion treffen, die Philadelphia Eagles.

Für Mahomes wird es eine ungewohnte Situation, da das Duell im Arrowhead Stadium laut "ESPN" erst das zweite Mal in seiner NFL-Karriere darstellen wird, bei dem der 29-Jährige als Außenseiter auf heimischem Boden bei den Buchmachern aufläuft.

Laut "Fanduel Sportsbook" gehen die Eagles als Favorit mit 1,5 Punkten Vorsprung vor den Chiefs ins Rennen (Stand: Mittwoch, 10. September, 07:30 Uhr).

NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Buffalo Bills Sep 7, 2025; Orchard Park, New York, USA; Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) celebrates with wide receiver Tylan Wal...

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele hier zum Nachschauen.

Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes: Letztes Spiel als Underdog ist Jahre her

Das bisher einzige Mal, das Mahomes und Kansas City in den vergangenen Jahren als Underdog gelistet wurden, war in Woche sechs der Saison 2022 gegen die Buffalo Bills, als das Team von Quarterback Josh Allen  mit 2,5 Punkten favorisiert wurde. Die Partie verloren die Chiefs mit 20:24.

Damit dürfte das Super-Bowl-Rematch (die Eagles schlugen die Chiefs mit 40:22 im Caesars Superdome in New Orleans) nochmal eine Spur mehr Beachtung bekommen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Spielplan der NFL-Saison 2025

  • Entscheidung nach Spuck-Eklat: Überraschung um Carter

  • Kommentar: Giants sollten das Experiment mit Wilson beenden

Mahomes brachte gegen die Chargers 24 von 39 Pässen (61.5 %) an den Mann für 258 Passing Yards, einen Touchdown und leistete sich keine Interception. Zudem lief der Playmaker sechs Mal für 57 Rushing Yards und einen Touchdown.

Gegen die Eagles und deren Quarterback Jalen Hurts, die im Season Opener mit 24:20 gegen die Dallas Cowboys ihre Pflichtaufgaber erfüllten, müssen Mahones und Co. jedoch eine Schippe drauflegen, um nicht einen kompletten Fehlstart in die Saison hinzulegen.

