NFL: Kirk Cousins erklärt Entscheidung für Wechsel zu den Atlanta Falcons

"Raheem habe ich zwei Jahre lang in Washington erlebt und war von ihm als Defensive Back Coach sehr beeindruckt", sagte Cousins über Morris. "Er war da bei den Quarterback-Meetings in den OTAs. Ich war ein Rookie und wusste nicht, was normal ist, aber das war für mich vorher nicht normal und war auch danach nicht normal. Aber dass ein DB-Coach dabei ist - wenn ich jetzt zurückblicke, als in diesem Raum Kyle Shanahan, Matt LaFleur, Mike McDaniel und Sean McVay saßen, hatte er gute Gründe, dabei zu sein. Aber ich würde ihn genau in diese Kategorie einordnen."

Kirk Cousins fokussiert auf Playoff-Siege

Anders als in Minnesota oder zuvor in Washington will der Viertrunden-Pick von 2012 in seiner neuen Heimat die eigene Postseason-Bilanz nach oben schrauben. Bisher steht ein magerer Sieg in der Saison 2019 in der Wild Card Round gegen die New Orleans Saints vier Niederlagen gegenüber.

Zu wenig für die Ansprüche des Quarterbacks. "Quarterbacks werden immer nicht nur auf der Grundlage von September bis Dezember, sondern auch von Januar und Februar bewertet", sagte Cousins. "Das ist das Ziel, das man von September bis Dezember erreichen möchte und wenn man es erreicht hat, möchte man im Januar und Februar bedeutende Siege einfahren und entscheidende Spiele bestreiten. Das ist das Ziel, das ich anstrebe und von dem ich glaube, dass wir es erreichen können", schilderte Cousins seinen Fokus bei der neuen Franchise.