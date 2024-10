Im ersten Spielzug des vierten Viertels, als beide Teams in Sachen Punkte eng beieinander lagen (23:17 für die 49ers), wurde den Niners Unrecht getan. Eine Tatsache, die in Bezug auf die Schiedsrichter-Arbeit beziehungsweise das Ansehen der Wiederholungen von Spielszenen Einfluss haben dürfte.

Dies wiederum veranlasste 49ers-Head-Coach Kyle Shanahan dazu, die Entscheidung mit einer Challenge überprüfen zu lassen. Die Referees blieben nach einer Überprüfung der Situation aber bei ihrer Einschätzung.

Unglaublich dabei: Mark Butterworth, Vice President of Instant Replay bei der NFL, sagte später in einem Interview, dass die Video-Schiedsrichter in der Kommandozentrale in New York zum Zeitpunkt der Challenge nicht die entsprechenden Videoaufnahmen zur Verfügung hatten – die Zuschauer am Fernsehen aber sehr wohl.

Dementsprechend konnten die Offiziellen auch nicht sehen, was für den Rest der Football-Welt ersichtlich war. San Francisco verlor eine Challenge, auch den Ball bekamen die Kalifornier nicht.

Im Internet waren zahlreiche Foobtall-Fans, besonders jene der 49ers, völlig bedinet und äußerten ihren Unmut.