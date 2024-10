Der Sonntag hatte in der NFL eine Menge zu bieten, was auch daran lag, dass er so lang war wie noch nie.

Dieser NFL-Spieltag hat Geschichte geschrieben!

Vom London Game zwischen den New York Jets und den Minnesota Vikings bis zum Sunday Night Game zwischen den Pittsburgh Steelers und den Dallas Cowboys gab es jede Menge Geschichten, Siege und Niederlagen.

Und einen langen Tag. Den längsten in der Historie der NFL seit dem Merger 1970.

Wie die Liga mitteilte, erfolgte der Kickoff in London um 9:32 Uhr Eastern Time (15:32 Uhr MESZ).

Beendet war der Sonntag dann sogar erst am Montag. Durch die Wetterprobleme in Pittsburgh ging die Partie bis um 00:59 Uhr ET (06:59 MESZ). Macht insgesamt 15 Stunden und 27 Minuten.