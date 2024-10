NFL - Dak Prescott rettet wankende Dallas Cowboys bei den Pittsburgh Steelers

Steelers: 100. Sack für T.J. Watt

Der Prescott-Sack war übrigens ein besonderer Moment an dem Abend in Pittsburgh: T.J. Watt gelang damit der 100. Sack in seiner Karriere. Er ist der 44. Spieler überhaupt, der 100 Karriere-Sacks erzielt hat. Und nur Reggie White schaffte es mit 100 Sacks in seinem 96. Karrierespiel schneller als Watt, der 109 Partien benötigte.

Wirbel gab es um Fields. Im dritten Viertel wurde der Steelers-Spielmacher von Cowboys-Defensive-End Tyrus Wheat hart getroffen, nachdem er den Ball schon geworfen hatte.

Fields wurde auf eine Gehirnerschütterung getestet, konnte aber auf das Feld zurückkehren und komplettierte den Drive zum ersten Touchdown für die Gastgeber durch Connor Heyward. Die Steelers führten 10:6.