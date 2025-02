Das Wichtigste in Kürze

Gronkowski kehrte schon einmal aus dem Ruhestand zurück

Und tatsächlich könnten die Broncos einen fangsicheren und erfahrenen Tight End ebenfalls gut gebrauchen, um Nix eine weitere Option im Passspiel zu geben.

Gronkowski selbst soll sich fitgehalten haben und zuletzt in dem Wintersportort Vail in der Höhe von Colorado trainiert haben. Damit wäre er auf die dünne Luft in Denver gut vorbereitet.

Allerdings bleibt natürlich abzuwarten, wie realistisch diese Gerüchte sind.

Aber immerhin kehrte "Gronk" nach seinem ersten offiziellen Karrierende bei den New England Patriots 2019 schon einmal zurück und gewann im Frühjahr 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady seinen vierten Super Bowl.