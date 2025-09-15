Anzeige
Brady-Comeback

NFL-Legende Tom Brady kündigt überraschendes Football-"Comeback" an

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 13:58 Uhr
  • Malte Ahrens

Tom Brady hat bekanntgegeben, dass er ein weiteres Mal auf den Rasen zurückkehren wird. An der Seite von NFL-Stars wird er an einem neuen Turnierformat für Flag-Football in Saudi-Arabien teilnehmen.

Der siebenfache Super-Bowl-Champion Tom Brady hat erneut ein Comeback angekündigt. Dieses Mal wird es allerdings nicht durch die NFL-Stadien in Amerika gehen, sondern er wird in Saudi-Arabien auflaufen.

Brady kündigte selbst seine Teilnahme an den "Fanatics Flag Football Classic" an. Dort werden drei Teams mit jeweils acht Spielern in einem Fünf-Gegen-Fünf-Format antreten.

Gespielt wird auf einem 50 Yard großem Feld nach den Regeln, die 2028 auch bei den olympischen Spielen praktiziert werden.

Das Turnier wird im März 2026 stattfinden und von FOX Sports in den USA übertragen. Daher dürfte auch die Verbindung zu Brady bestehen, der für den TV-Sender aktuell als Experte bei NFL-Spielen im Einsatz ist.

Anzeige
Anzeige

Brady kündigt sein Comeback selber an

Brady verkündete sein Comeback höchst selbst: "Ich freue mich zu verkünden, dass ich zurückkommen werde."

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Neben Brady werden NFL-Größen wie Christian McCaffrey, CeeDee Lamb, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Maxx Crosby, Tyreek Hill, Odell Beckham Jr. und Rob Gronkowski teilnehmen. Auch die Coches haben Rang und Namen: Pete Carroll, Sean Payton and Kyle Shanahan werden an der Seitenlinie stehen.

Aufgefüllt werden die Teams von verschiedensten Entertainern und Influencern. Trotzdem bringt Brady gleich seine Siegermentalität mit ein: "Wir werden den Pokal nach Hause bringen!"

Mehr News und Videos
Joe Burrow
News

Kommentar: Die Bengals haben sich verzockt

  • 16.09.2025
  • 14:00 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Kansas City Chiefs at Philadelphia Eagles Feb 9, 2025; New Orleans, LA, USA; President Donald Trump leaves the field after participating in a meet ...
News

Trump grillt NFL: "Weichei-Football"

  • 16.09.2025
  • 13:27 Uhr
2192520502
News

Pikante Doppelrolle: Wann eskaliert es um Brady?

  • 16.09.2025
  • 13:11 Uhr
Parsons Packers
News

Gewinner und Verlierer: Stoßlüften im Super-Bowl-Fenster

  • 16.09.2025
  • 12:04 Uhr

NFL: Was für ein Arm! Herbert feuert 60-Yard Touchdown ab

  • Video
  • 02:01 Min
  • Ab 0
imago images 1066502635
News

Johnson blockt Punt bei Bucs-Sieg - Chargers schlagen Raiders

  • 16.09.2025
  • 10:02 Uhr

NFL-Highlights: Mega-Fail der Steelers führt zu kuriosem Seahawks-TD

  • Video
  • 04:01 Min
  • Ab 0
imago images 1057171334
News

Geno Smith über Zeit mit Seahawks – „Nicht alle akzeptierten mich“

  • 16.09.2025
  • 09:55 Uhr
Denver Broncos v Indianapolis Colts
News

Historischer Start: Colts stellen NFL-Rekord auf

  • 16.09.2025
  • 09:53 Uhr
January 18, 2025: Kansas City Chiefs defensive tackle Derrick Nnadi (91) is introduced before an NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional game against the Houston Texans at GEHA Field at A...
News

Trade mit Jets: Chiefs holen Super-Bowl-Champion zurück

  • 16.09.2025
  • 09:51 Uhr