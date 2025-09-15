NFL - So lief es für die Deutschen in Week 2: Amon-Ra St. Brown überragt - Jakob Johnson blockt Punt

Die NFL-Saison 2025 ist wieder angelaufen. Wie lief es für die Deutschen am 2. Spieltag der neuen Spielzeit? ran klärt auf. Der zweite Spieltag der NFL ist absolviert und einige Spieler mit deutschen Wurzeln standen auf dem Feld. Ein deutscher Superstar zeigte seinem ehemaligen Mentor die Grenzen auf und auch ein anderer zeigte einmal mehr, dass er inzwischen eine feste Größe ist. Ein weiterer konnte die Last-Minute-Niederlage trotz eines Big Plays nicht verhindern.

Enttäuschungen gab es hingegen für einen jungen Spieler im Practice Squad, der sich berechtigte Hoffnungen auf eine Beförderung in den aktiven Spieltagkader gemacht hatte. ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 2.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions sind nach einem enttäuschenden Ergebnis aus Woche eins endgültig in der neuen Saison angekommen. Das Team aus "Motor-City" gewann mit 52:21 gegen die Chicago Bears. St. Brown hat dabei seinen eigenen Touchdown-Rekord für ein einzelnes Spiel gebrochen. Gegen seinen ehemaligen Offensive-Koordinator, der nun bei den Bears als Headcoach tätig ist, fing der Deutsch-Amerikaner insgesamt drei Touchdowns. HIGHLIGHTS: Amon-Ra unaufhaltsam! Lions verhauen Bears

Bears @ Lions: Statistiken zum Spiel St. Brown gilt als deutscher Superstar in der NFL. Der 25-Jährige gehört mittlerweile zu den Top-Wide-Receivern der Liga. In der Saison 2024 fing er 115 Pässe für 1.263 Yards und erzielte zwölf Touchdowns – damit belegte der Deutsch-Amerikaner Rang fünf unter allen NFL-Spielern. Wenn die Lions und er weiterhin so performen wie am vergangenen Sonntag, dürfte St. Brown diese Statistik noch einmal übertreffen. Auch insgesamt sah die Offensive um Quarterback Jared Goff gegen überforderte Bears sehr stark aus. Der Ballverteiler warf in diesem Spiel satte fünf Touchdowns.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Brandon Coleman machte in Woche zwei dort weiter, wo er gegen die New York Giants in Woche eins aufgehört hatte, bis eine Schulterverletzung ihn aus dem Spiel nahm. Gegen die Green Bay Packers stand der Deutsch-Amerikaner, der in Berlin aufwuchs, in 58 offensiven Snaps der Washington Commanders auf dem Feld. Das ist mit über 84 Prozent der Gesamtsnaps eine weiterhin gute Statistik für den Offensive Tackle. Ob Coleman jetzt ein Ausfall droht, ist noch nicht bekannt.

Jakob Johnson (Houston Texans) Jakob Johnson fand sich nach seiner Berufung in Woche eins zunächst im Practice Squad der Houston Texans wieder, wurde dann aber vor dem Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers noch in den Spieltagkader berufen. Zu Beginn fiel Johnson mit einer Strafe wegen "Illegal Motion" noch negativ auf, dann wurde es aber spektakulär. Der Stuttgarter sorgte im vierten Viertel für ein Big Play, als er einen Punt blockte und seinem Team damit die Siegchance im Monday Night Game eröffnete. Letztlich verloren die Texans allerdings zu Hause mit 19:20. Johnson empfahl sich überdies mit einem wichtigen Block bevor Nick Chubb in die Endzone marschierte, doch ein Touchdown mit nur noch sechs Sekunden auf der Uhr rettete den Buccaneers eine erstaunliche Serie - zum fünften Mal in Folge startete die Franchise mit zwei Siegen in die Saison.

VIDEO: Jakob Johnson blockt Punt für Texans

Die Deutschen in den Practice Squads der NFL Lenny Krieg: Nach einem starken Auftritt beim Combine unterschrieb Krieg im März einen Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons. Am 26. August wurde er im Zuge der finalen Kaderkürzungen entlassen, einen Tag später jedoch wieder ins Practice Squad aufgenommen.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Cincinnati Bengals unter Schock - OP bei Joe Burrow 1 / 20 © IMAGO/Imagn Images Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Ganz schlechte Nachrichten für die Bengals und Joe Burrow: Der Star-Quarterback verletzte sich am Sonntag beim Sieg gegen die Jaguars am Zeh. Am Montag bestätigte Head Coach Zac Taylor auf der Pressekonferenz, dass der Quarterback operiert werden muss. Die Ausfallzeit kommentierte er nicht. "ESPN" berichtet derweil von bis zu drei Monaten und sogar einem möglichen Saisonende. © Getty Images Khalil Mack (Los Angeles Chargers)

Den Chargers droht ein längerer Ausfall von Edge Rusher Khalil Mack. Der 34-Jährige musste das Monday Night Game gegen die Las Vegas Raiders nach einer Schulterverletzung früh verlassen. Der Routinier wollte im letzten Spielzug des ersten Viertels Tre Tucker tackeln. Dabei geriet sein linker Arm aber in eine ungünstige Position zwischen Turner und Chargers Cornerback Tarheeb Still und wurde verdreht. Im zweiten Viertel kehrte Mack zwar aus der Kabine zurück, saß in der Folge aber ohne Schulterpolster und mit einer Schlinge am linken Arm auf der Bank. © IMAGO/ZUMA Press Wire Jayden Daniels (Washington Commanders)

Die Commanders bangen um ihren Quarterback: Jayden Daniels hat sich im Thursday Night Game gegen die Green Bay Packers eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Sein Einsatz im Spiel gegen die Las Vegas Raiders in Woche drei ist fraglich, wie Head Coach Dan Quinn am Montag bestätigte. Der Playmaker verletzte sich beim ersten Spielzug im vierten Viertel, als Packers Edge Rusher Micah Parsons ihn nach links verfolgte. Als Daniels auswich, traf Safety Javon Bullard ihn mit seinem Helm am Knie. Der Zustand des 24-Jährigen werde von Tag zu Tag beobachtet. © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Auch Minnesotas Head Coach Kevin O'Connell hatte keine guten Nachrichten zu verkünden. Quarterback J.J. McCarthy wird das Spiel gegen die Bengals in Woche drei aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpassen. "ESPN" berichtet von einer erwarteten Ausfallzeit von zwei bis vier Wochen.

Der 22-Jährige hatte bereits sein gesamtes Rookie-Jahr mit einer Knieverletzung verpasst. Für die Vikings dürfte nun Backup Carson Wentz starten. © IMAGO/ZUMA Press Wire Justin Fields (New York Jets)

Die New York Jets bangen um Justin Fields: Der Starting-Quarterback hat sich bei der klaren 10:30-Niederlage gegen die Buffalo Bills eine Gehirnerschütterung zugezogen. Fields verließ das Spielfeld beim Stand von 3:30 und wurde von Tyrod Taylor ersetzt. Der Quarterback muss jetzt das Concussion-Protokoll der NFL durchlaufen, um wieder auf den Platz zurückkehren zu dürfen. © IMAGO/Imagn Images Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Auch der Fullback der 49ers bekommt es in dieser Woche mit dem Prozedere zu tun. Juszczyk zog sich beim 26:21-Sieg gegen die Saints ebenfalls eine Gehirnerschütterung zu. © IMAGO/ZUMA Press Wire Alex Highsmith (Pittsburgh Steelers)

Die 17:31-Niederlage der Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks ist für das Team von Mike Tomlin nicht genug: Bei der Pleite zog sich Pass Rusher Alex Highsmith eine Verletzung am Sprunggelenk zu und verpasst damit rund vier bis sechs Wochen - damit wird er wohl auf der Injured-Reserve-Liste landen. © Imagn Images Dallas Goedert (Philadelphia Eagles)

Der knappe Eagles-Auftaktsieg gegen die Cowboys wurde teuer bezahlt. Tight End Dallas Goedert fiel in der zweiten Woche gegen die Kansas City Chiefs mit einer Knieverletzung aus. Auch Running Back Will Shipley und Offensive Tackle Cameron Williams haben die Begegnung verpasst. © Imagn Images Nick Emmanwori (Seattle Seahawks)

Auch die Seahawks haben Verluste zu beklagen. Rookie Nick Emmanwori verpasste das Duell gegen Pittsburgh wegen einer Knöchelverletzung, nachdem er in Woche eins gegen die San Francisco 49ers noch ein starkes NFL-Debüt gefeiert hatte. © Imagn Images Andrew Van Ginkel (Minnesota Vikings)

Auch in Minnesota musste ein Starspieler auf die Verletztenliste geschrieben werden. Linebacker Andrew Van Ginkel verpasste das Spiel gegen die Atlanta Falcons aufgrund seiner Gehirnerschütterung, die er sich in Woche eins zugezogen hat. Teamkollege und Cornerback Jeff Odukah fiel aus dem selben Grund aus. © Icon Sportswire Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers)

Neuigkeiten von Chris Godwin. Der Wide Receiver, der sich in Woche sieben der vergangenen Sason einen Knöchelbruch zuzog, wird laut NFL-Insider Ian Rapoport als eingeschränkter Teilnehmer in das Training der Bucs einsteigen. Head Coach Todd Bowles hatte zu Saisonbeginn erklärt, der Passempfänger könne voraussichtlich zwischen Woche 2 und Woche 5 zurückkehren. © UPI Photo Jayden Reed (Green Bay Packers)

Der Sieg der Green Bay Packers gegen die Washington Commanders wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Wide Receiver Jayden Reed hat sich das Schlüsselbein gebrochen, das bestätigte Head Coach Matt LaFleur. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist mit einem Ausfall von sechs bis acht Wochen zu rechnen. Noch schlimmer erwischte es allerdings die Commanders... © UPI Photo Austin Ekeler (Washington Commanders)

... die müssen das Saisonaus von Austin Ekeler verkraften. Der riss sich bei seinem achten Lauf die Achillessehne, das berichtet Insider Adam Schefter. Ohne Fremdeinwirkung und bei einem Richtungswechsel im letzten Quarter soll er sich die Verletzung zugezogen haben. Finale Tests stehen noch aus, die Hoffnung bei den Commanders ist jedoch verschwindend gering. © IMAGO/Imagn Images DaRon Bland (Dallas Cowboys)

Nachdem der Cowboys-Cornerback 2023 eine herausragende Saison mit neun Interceptions gespielt hatte, verpasste er 2024 wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß zehn Spiele. Jetzt ist derselbe Fuß erneut verletzt - Bland wird den Cowboys mehrere Partien fehlen. Ende August verlängerte er seinen Vertrag in Dallas um vier Jahre und zählt seither zu den bestbezahlten Cornerbacks der Liga. © IMAGO/ZUMA Press Wire Xavier Worthy (Kansas City Chiefs)

Nach Worthys unglücklichem Zusammenstoß mit Teamkollege Travis Kelce und der daraus resultierenden ausgerenkten Schulter war sein erstes Spiel früh beendet. Die Hoffnung auf einen Einsatz gegen die Philadelphia Eagles ist aber minimal. Zwar nahm er am Teamtraining teil - wenn auch nur in begrenztem Umfang - wenig später wurde er aber als "zweifelhaft" eingestuft. © Imagn Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Bittere Nachricht für die 49ers: Quarterback Brock Purdy wird laut NFL-Insider Ian Rapoport zwei bis fünf Wochen fehlen. Der 25-Jährige hat sich offenbar eine Art von "Turf Toe" zugezogen. Dies ist eine Verletzung des Großzehengrundgelenks, die durch eine gewaltsame Überstreckung (Hyperextension) der Großzehe entsteht. Als Backup steht Mac Jones parat. Zuvor bereits... © 2025 Getty Images George Kittle (San Francisco 49ers)

... verloren die 49ers Tight End George Kittle. Er musste das Auftaktspiel bei den Seahawks frühzeitig mit einer Oberschenkelverletzung verlassen. Nun steht fest: Er wird wochenlang ausfallen. Die Franchise hat den 31-Jährigen auf die IR-Liste gesetzt, damit fällt Kittle mindestens vier Spiele aus. Der früheste Termin für eine Rückkehr wäre damit das Spiel am 12. Oktober bei den Tampa Bay Buccaneers. © Imagn Images Christian Gonzalez (New England Patriots)

Gonzalez fiel verpasste die ersten beiden Wochen gegen die Las Vegas Raiders und die Miami Dolphins mit einer Oberschenkelverletzung, die ihn schon seit Beginn des Training Camps außer Gefecht setzte. Wie lange der Cornerback zuschauen muss, bleibt abzuwarten. © Imagn Images Chase Young (New Orleans Saints)

Der Defensive End unterschrieb im Frühjahr einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar. In der letzten Trainingswoche plagte ihn dann eine Wadenverletzung, die auch dafür sorgte, dass er die ersten beiden Saisonspiele verpasste. Ein bitterer Ausfall für die Saints. © Getty Images Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt.