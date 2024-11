Die Detroit Lions gewinnen das Top-Spiel gegen die Green Bay Packers. Die Los Angeles Rams und Philadelphia Eagles siegen auf dramatische Art und Weise. Die Dallas Cowboys hingegen stecken in einer tiefen Krise. von Oliver Jensen,

Anzeige

Anzeige

Detroit Lions @ Green Bay Packers 24:14 Die Detroit Lions haben das Top-Spiel gegen die Green Bay Packers gewonnen, dadurch den sechsten Triumph in Folge eingefahren und sich auf eine Bilanz von 7:1 verbessert. Für Green Bay endete somit eine Siegesserie über vier Spiele, sodass sie nun bei einer Bilanz von 6:3 stehen. Die Packers gerieten kurz vor der Halftime mit 3:17 ins Hintertreffen, weil der unter Druck stehende Quarterback Jordan Love den Ball unbedingt noch loswerden wollte und dabei eine Pick Six warf. Die Lions bauten die Führung gleich mit ihrem ersten Drive nach der Pause aus. Jahmyr Gibbs lief in die Endzone und sorgte für einen Zwischenstand von 24:3. Packers-Quarterback Love brachte 23 seiner 39 Passversuche für 273 Yards an den Mann, blieb allerdings ohne Touchdown und warf die besagte Interception. Bei Lions-Quarterback Jared Goff gelangten 18 von 22 Würfe für 145 Yards und einen Touchdown ans Ziel. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown wurde sieben Mal angeworfen und fing alle sieben Bälle für einen Raumgewinn von 56 Yards und einen Touchdown. Detroit Lions - Green Bay Packers: Die Statistik zum Spiel

Anzeige

Anzeige

Jacksonville Jaguars @ Philadelphia Eagles 23:28 Die Philadelphia Eagles haben das vierte Spiel in Folge gewonnen und ihre Bilanz dadurch auf 6:2 verbessert, hätten gegen die bislang so enttäuschenden Jacksonville Jaguars (2:7-Bilanz) aber fast noch den Sieg hergeschenkt. Quarterback Jalen Hurts warf für 230 Yards und zwei Touchdowns. Als die Eagles im dritten Viertel mit 22:0 in Führung gingen, schien alles auf einen deutlichen Sieg hinauszulaufen. Doch die Jaguars fanden zurück ins Spiel: Erst lief Quarterback Trevor Lawrence (169 YDS, 2 INT, 2 Rushing TD) selber in die Endzone, dann unterlief Eagles-Running-Back Saquon Barkley (2 TD) ein Fumble, der von Travon Walker zurück in die Endzone getragen wurde. Da beide Male die Two-Point Conversion glückte, lag Jacksonville nur noch mit 16:22 zurück. Im Schlussviertel legten beide Teams jeweils mit einem Touchdown nach. Eagles-Kicker Jake Elliott verschoss gut zwei Minuten vor Spielende ein Field Goal über 57 Yards, sodass die Jaguars bei fünf Punkten Rückstand noch einmal in Ballbesitz kamen. Lawrence führte seine Offense bis an die gegnerische 16-Yard-Linie, ehe ihm die spielentscheidende Interception unterlief. Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles: Die Statistik zum Spiel

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Chicago Bears @ Arizona Cardinals 9:29 Die Arizona Cardinals bleiben auf der Erfolgsspur und gewannen das dritte Spiel in Folge. Der größte Faktor war das Laufspiel. Während die Bears über den Boden lediglich einen Raumgewinn von 70 Yards zustande brachten, liefen die Cardinals für starke 213 Yards und drei Touchdowns. Dadurch fiel es weniger ins Gewicht, dass Arizona-Quarterback Kyler Murray lediglich für 154 Yards warf und ohne Touchdown-Pass blieb. Die Defense der Cardinals setzte den gegnerischen Quarterback Caleb Williams (216 YDS) stark unter Druck und kam auf sechs Sacks. Die Cardinals stehen bei einer 5:4-Bilanz, die Bears bei 4:4. Chicago Bears - Arizona Cardinals: Die Statistik zum Spiel

Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks 26:20 n.O. Die Los Angeles Rams haben das dritte Spiel in Folge gewonnen und ihre Bilanz dadurch auf 4:4 aufgebessert. Die Seahawks hingegen haben nun fünf der letzten sechs Spiele verloren und dadurch erstmals in dieser Saison eine negative Bilanz von 4:5. Dabei gab es zunächst einen Rückschlag für die Rams: Top-Receiver Puka Nacua wurden wegen einer Tätlichkeit kurz vor der Halftime des Feldes verwiesen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Beim Zwischenstand von 13:13 unterlief Seahawks-Quarterback Geno Smith (363 YDS, 3 TD, 3 INT) ein großer Fehler, als er mit seiner Offense an der gegnerischen 6-Yard-Linie stand und eine Pick Six warf, sodass die Rams mit 20:13 in Führung gingen. Sechs Minuten vor Spielende standen die Seahawks an der gegnerischen 4-Yard-Linie, als Smith erneut eine Interception unterlief. Beide Male fing Kamren Kinchens den Ball ab. Allerdings konnten die Rams den Ballbesitz nicht nutzen, sodass die Seahawks zwei Minuten vor Spielende noch einmal in Ballbesitz kamen. Diesmal nutzte Smith seine Chance und warf einen Touchdown-Pass auf Jaxon Smith-Njigba, sodass es in die Overtime ging. Seattle kam zuerst in Ballbesitz und gelangte bis an die gegnerische 16-Yard-Linie, spielte von dort aus den vierten Versuch bei noch einem zu gehenden Yard aus - und scheiterte. Die Rams nutzten diese Chance: Quarterback Matthew Stafford (298 YDS, 2 TD, 1 INT) warf einen Touchdown-Pass über 39 Yards, den Demarcus Robinson spektakulär mit einer Hand fing. Los Angeles Rams - Seattle Seahawks: Die Statistik zum Spiel

Anzeige

Anzeige

Washington Commanders @ New York Giants 27:22 Die New York Giants haben auch ihre letzte Partie vor dem NFL-Spiel in Deutschland verloren, zeigten gegen die Commanders allerdings eine kämpferisch gute Leistung. Giants-Quarterback Daniel Jones (174 YDS, 2 TD, 1 Rushing TD) legte früh im Spiel einen guten Drive hin, den er mit einem Fumble dann allerdings selbst ruinierte. Die Commanders wussten den Ballbesitz zu nutzen. Terry McLaurin fing den Touchdown-Pass von Jayden Daniels. Immerhin ließ sich Jones nicht verunsichern und warf im folgenden Drive einen Touchdown-Pass auf Chris Manhertz. Dennoch waren die Commanders die effektivere Mannschaft und gingen mit einem 21:7 in die Pause.

NFL-Highlights: McLaurin oben auf! Commanders marschieren weiter

Bitter für die Giants: Ein sicher geglaubter Touchdown wurde im dritten Viertel wegen einer strittigen Offensive Pass Interference aberkannt, sodass sie lediglich einen Field Goal zustande bekamen. New York gab sich allerdings nicht geschlagen, vollbrachte im letzten Viertel zwei Touchdowns und verkürzte den Rückstand 2:48 Minuten vor Spielende auf 22:27. Die Commanders konnten daraufhin jedoch im eigenen Ballbesitz die Uhr herunterlaufen lassen. Commanders-Quarterback Jayden Daniels kam auf 209 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Washington steht bei einer 7:2-Bilanz, New York bei 2:7. Washington Commanders - New York Giants: Die Statistik zum Spiel

Washington Commanders - New York Giants: Die Highlights im Video

Anzeige

Anzeige

New Orleans Saints @ Carolina Panthers 22:23 Die Carolina Panthers, die am kommenden Sonntag in München der Gegner der Giants sein werden, haben mit dem Sieg gegen die New Orleans Saints einen Achtungserfolg hingelegt. Sie gewannen ein ausgeglichenes Spiel mit fünf Führungswechsels. 2:18 Minuten vor Spielende lief Chuba Hubbard (2 TD) in die Endzone und brachte die Panthers mit 23:22 in Führung. Die Saints mussten bereits im ersten Viertel eine Verletzung ihres Top-Receivers Chris Olave verkraften. Kurz darauf teilte der frühere Saints-Receiver Michael Thomas bei "X" ordentlich gegen Quarterback Derek Carr (236 YDS, 1 TD) aus und beleidigte diesen aufs Übelste.

NFL-Highlights: Panthers können noch gewinnen - MIT Bryce Young

Die Saints haben nun sieben Spiele in Folge verloren. Solch eine Negativserie ereignete sich bei dieser Franchise zuletzt im Jahre 1999. New Orleans steht dadurch genauso wie Carolina bei einer 2:7-Bilanz. Der oftmals in der Kritik stehende Panthers-Quarterback Bryce Young brachte 16 seiner 26 Pässe ans Ziel, warf für 171 Yards und einen Touchdown. Seine einzige Interception war nicht die Schuld von Young, weil Passempfänger Xavier Legette den Ball eigentlich schon gefangen hatte und sich aus den Armen reißen ließ. New Orleans Saints - Carolina Panthers: Die Statistik zum Spiel

New Orleans Saints - Carolina Panthers: Die Highlights im Video

Anzeige

Dallas Cowboys @ Atlanta Falcons 21:27 Die Krise der Dallas Cowboys spitzt sich zu. Die Texaner kassierten bei den Atlanta Falcons bereits die dritte Niederlage in Folge und verschlechtern sich dadurch auf eine 3:5-Bilanz. Die Falcons hingegen entwickeln sich zum Überraschungsteam, haben nun fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und stehen bei einer beachtlichen 6:3-Bilanz.

Anzeige

NFL-Highlights: Cowboys straucheln weiter - und verlieren Dak

Bitter für die Cowboys: Quarterback Dak Prescott erlitt eine Oberschenkelverletzung, zudem leidet er unter einer Handverletzung. Bis dahin brachte der Spielmacher 18 seiner 24 Passversuche für 133 Yards und einen Touchdown an den Mann. Backup Cooper Rush (115 YDS, 1 TD) wurde für Prescott ins Spiel gebracht. Falcons-Quarterback Kirk Cousins hingegen lieferte ein sehr ordentliches Spiel ab, indem er 19 seiner 24 Passversuche für 222 Yards und drei Touchdowns an den Mann brachte. Dallas Cowboys - Atlanta Falcons: Die Statistik zum Spiel

Dallas Cowboys - Atlanta Falcons: Die Highlights im Video

Anzeige

Miami Dolphins @ Buffalo Bills 27:30 Bills-Kicker Tyler Bass wurde zum Gewinner des Spiels, weil er fünf Sekunden vor Spielende Buffalo mit einem Field Goal über 65 Yards zum Sieg schoss. Buffalo steht bei einer 7:2-Bilanz, Miami bei 2:6.

Anzeige

NFL-Highlights: 61 Yards for the Win! Drama in Buffalo

Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa ist die Niederlage nicht anzulasten, denn er brachte starke 25 seiner 28 Pässe für 231 Yards und zwei Touchdowns an den Mann, blieb dabei ohne Turnover. Sogar das Laufspiel von Miami war mit 149 Yards deutlich effektiver als das des Gegners mit 94 Yards. Bills-Quarterback Josh Allen brachte 25 seiner 39 Pässe ans Ziel, kam auf 235 Yards, drei Touchdown-Pässe und eine Interception. Miami Dolphins - Buffalo Bills: Die Statistik zum Spiel

Miami Dolphins - Buffalo Bills: Die Highlights im Video

Las Vegas Raiders @ Cincinnati Bengals 24:41 Die Bengals arbeiten weiterhin daran, sich von ihrem schwachen Saisonstart zu rehabilitieren. Durch den souveränen Sieg verbessern sie sich auf eine 4:5-Bilanz. Die Raiders hingegen verlieren das fünfte Spiel in Folge und stehen bei einer 2:7-Bilanz.

Anzeige

NFL-Highlights: 5 Touchdowns! Burrow kocht gegen die Raiders

Bengals-Quarterback Joe Burrow erwies sich als sehr effektiv und warf für 251 Yards, fünf Touchdowns (!) und eine Interception. Mike Gesicki fing zwei Touchdown-Pässe. Raiders-Quarterback Gardner Minshew brachte zehn seiner 17 Pässe für 124 Yards an den Mann, blieb allerdings ohne Touchdown-Pass, ehe Desmond Ridder für ihn ins Spiel gebracht wurde und immerhin 11 von 16 Pässen für 74 Yards und einen Touchdown anbrachte. Las Vegas Raiders - Cincinnati Bengals: Die Statistik zum Spiel

Las Vegas Raiders - Cincinnati Bengals: Die Highlights im Video

Los Angeles Chargers @ Cleveland Browns 27:10 Los Angeles setzte sich souverän gegen die Browns durch. Quarterback Justin Herbert brachte 18 seiner 27 Pässe für 282 Yards und zwei Touchdowns an den Mann. Quentin Johnston war mit 118 Receiving-Yards und einem gefangenen Touchdown-Pass seine effektivste Waffe.

NFL-Highlights: ON FIRE! Chargers überrennen Browns

Browns-Quarterback Jameis Winston erwies sich als sehr fehlerhaft. Er warf zwar für 235 Yards und einen Touchdown, allerdings unterliefen ihm auch drei Interceptions. Die Chargers stehen bei einer 5:3-Bilanz, die Browns bei 2:7. Los Angeles Chargers - Cleveland Browns: Die Statistik zum Spiel

Los Angeles Chargers - Cleveland Browns: Die Highlights im Video

New England Patriots @ Tennessee Titans 17:20 n.O. Die Patriots retteten sich mit dem letzten Spielzug der Partie in die Overtime, indem Quarterback Drake Maye (206 YDS, 1 TD, 2 INT) das Play lange am Leben hielt, mehreren Pass Rushern auswich und schlussendlich einen Touchdown-Pass in die Arme von Rhamondre Stevenson warf. In der Verlängerung gelang Nick Folk ein Field Goal über 25 Yards für die Titans, ehe die Patriots in Ballbesitz kamen und unter Zugzwang standen. Sie schafften es allerdings nicht mehr aus der eigenen Hälfte hinaus. Durch eine Interception von Maye wurde die Niederlage besiegelt. Titans-Quarterback Mason Rudolph kam auf 240 Yards, zwei Touchdown-Pässe und eine Interception. Tony Pollard lief zudem für 128 Yards. Die Titans stehen nun bei einer 2:6-Bilanz, die Patriots bei 2:7. New England Patriots - Tennessee Titans: Die Statistik zum Spiel

New England Patriots - Tennessee Titans: Die Highlights im Video

Denver Broncos @ Baltimore Ravens 10:41 Nachdem die Ravens in der vergangenen Woche überraschend gegen die Cleveland Browns verloren hatten, fanden sie gegen die Broncos zurück auf die Erfolgsspur. Die Mannschaft von Head Coach John Harbough hat sechs der vergangenen sieben Spiele verloren und steht bei einer Bilanz von 6:3.

NFL-Highlights: Lamar perfekt! Flowers mit Doppel-TD