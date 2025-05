NFL: Lions-Star Hutchinson wieder fit - und vor Mega-Verlängerung?

Micah Parsons (Dallas Cowboys)

Parsons zählt zu den dominantesten Verteidigern der NFL – in nur vier Saisons verzeichnete er bereits 52,5 Sacks. Nun geht der Star-Linebacker ins letzte Jahr seines Rookie-Vertrags und strebt offenbar einen Rekord-Deal von bis zu 200 Millionen US-Dollar an. Trotz seiner (teilweisen) Teilnahme an den OTAs der Cowboys wurde bislang keine Einigung erzielt.