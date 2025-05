NFL laut Roger Goodell nicht an Spielerauswahl für Olympia beteiligt

Flag Football: Das NFL-Dreamteam für Olympia 2028

Dazu soll erwähnt sein: Beim Flag Football spielen fünf Spieler in der Offensive und fünf in der Defensive. Sie übernehmen teils mehrere Aufgaben. Wir nehmen also Spieler in unser USA-Dreamteam, die flexibel und in 2028 nicht zu alt sind. In der Offense gibt es einen Quarterback, einen Center und der Rest spielt als Wide Receiver oder Running Back. In der Defensive wird zwischen Rusher, Defensive Back und Safety gemixt.