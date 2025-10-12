NFL London Game: Denver Broncos gewinnen Defensiv-Schlacht gegen New York Jets

Die Denver Broncos gewinnen das London Game gegen die New York Jets dank ihrer Defense, die Justin Fields gleich neun Mal sackt.

Die Denver Broncos haben das London Game gegen die New York Jets knapp mit 13:11 gewonnen.

Das Spiel war von den Defensiven beider Mannschaften geprägt. Im gesamten Spiel ergab sich nur ein einziger Touchdown. Dieser ereignete sich zum Ende des ersten Spielabschnitts, als Nate Adkins einen 16-Yard-Touchdown-Pass von Bo Nix fing. Die Broncos gingen dadurch mit 10:6 in Führung. Bis zur Halftime kamen keine weiteren Punkte hinzu.

Im dritten Viertel gingen die Jets in Führung, weil zunächst Nick Folk ein Field Goal schoss, später gelang der Defense ein Safety, weil die Broncos kurz vor der eigenen Endzone ein Holding begingen. Fünf Minuten vor Spielende gelangten die Broncos durch ein Field Goal von Wil Lutz in Führung - 13:11 für Denver.