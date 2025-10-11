NFL
NFL - Pittsburgh Steelers: Mike Tomlin als Rookie-Horror! Darum hat Browns-Quarterback Gabriel keine Chance
Wenn die Cleveland Browns am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers antreten, ist die Sache eigentlich schon vorher klar. Denn Mike Tomlin ist der Rookie-Schreck.
Zahlen lügen nur selten.
Deshalb ist klar: Dillon Gabriels Chancen auf einen Sieg mit den Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers in Week 6 der NFL (am Sonntag ab 19:00 Uhr im Liveticker) sind klein. Ziemlich klein sogar.
Der Grund für die miesen Aussichten: Mike Tomlin.
Der Steelers-Coach kann nämlich zwei Statistiken vorweisen, die Rookie Gabriel Sorgen bereiten dürften.
Zum einen schaffte er zuletzt eine 14-4-Bilanz nach einer Bye Week, darunter sind alleine acht Siege in Serie.
Noch beeindruckender ist aber die fast schon unheimliche Serie gegen Rookie-Quarterbacks. Da blickt Tomlin auf eine Bilanz von 27-6, Playoffs eingeschlossen. Neulinge sind vor allem in Pittsburgh quasi chancenlos, da stehen 14 Siege einer Niederlage gegenüber.
Pittsburgh Steelers: Besser drauf als die Cleveland Browns
Cowboys-Spielmacher Dak Prescott war der einzige Rookie-Quarterback, der Tomlins Steelers in Pittsburgh schlagen konnte. 2016 war das, ist also fast zehn Jahre her.
Aber klar: Dass Gabriel auch sein zweites Spiel als Browns-Starter nicht gewinnt, könnte auch einfach an der aktuellen Form der Teams liegen.
Während die Steelers bei 3-1 stehen, haben die Browns bei nur einem Sieg schon vier Niederlagen kassiert. Und eine Offense, die zu den schlechtesten der Liga gehört. Die Hoffnung bei den Browns ist groß, dass der zuletzt vor dem London Game zum Starter ernannte Gabriel das ändern könnte.
Wahrscheinlich aber noch nicht in Pittsburgh.