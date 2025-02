Die Rams haben ihren Passempfänger darüber informiert, dass sie ihn traden wollen. Das offenbarte Kupp in einem Post auf Social Media. Gleiches verriet NFL-Insider Tom Pelissero gegenüber ran auf der Opening Night des Super Bowls in New Orleans.

Vertrag könnte zum Hindernis werden

"Ich dachte eigentlich, dass es hier in LA beginnen und auch enden würde", schreibt Kupp. "Ich bin nicht einverstanden mit der Entscheidung. Aber wenn ich eins in meiner Zeit in der NFL gelernt habe, dann, dass manche Dinge nicht in meiner Kontrolle liegen. Vielmehr geht es darum, wie man damit umgeht."