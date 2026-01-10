Die NFL hat in Kooperation mit Associated Press das All-Pro Team 2025 bekanntgegeben.

Am Samstag hat die NFL in Kooperation mit Associated Press verkündet, wer im All-Pro Team 2025 steht Vertreter der renommierten Nachrichtenagentur stimmen dabei für die besten Spieler der Regular Season.

Dabei setzte sich unter anderem Rams-Quarterback Matthew Stafford gegen Drake Maye (New England Patriots) durch.

"Das ist unglaublich", wird Stafford in der Pressemitteilung der NFL zitiert. "Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe viele Jahre gespielt. Ich habe großen Respekt vor diesem Sport. Und großen Respekt vor den anderen Spielern, die das Gleiche tun wie ich. Das ist keine leichte Sache. Es bedeutet mir sehr viel."

Bei den Runningbacks erhielt Bijan Robinson die Auszeichnung, unter den Allroundern setzte sich Christian McCaffrey durch.

William Anderson Jr. sowie Micah Parsons behaupteten sich unter den Edge Rushern, Jeffery Simmons und Zach Allen bei den Interior Defensive Linemen.

"Das ist super. Das haben wir echt gebraucht", wurde Parsons zitiert, der aktuell nach einer Kreuzband-OP ausfällt und somit die Green Bay Packers in den Playoffs nicht unterstützen kann.