NFL - Mega-Angebot für Joe Burrow: Miami Dolphins boten vier Erstrunden-Picks

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 16:18 Uhr
  • Martin Jahns

Während Joe Burrow mit seinen Cincinnati Bengals hadert, stehen die Miami Dolphins mal wieder vor der leidigen Quarterback-Frage. Laut einem Medienbericht hätten beide längst zueinanderfinden können – denn die Dolphins sollen für Burrow ein gigantisches Trade-Paket geschnürt haben.

Wie "ESPN" berichtet, hatten es die Miami Dolphins schon vor dem NFL Draft 2020 auf den damals als ersten Draft-Pick favorisierten Quarterback Joe Burrow abgesehen.

Sogar so sehr, dass sie laut dem Bericht den Cincinnati Bengals gleich vier Erstrundenpicks im Tausch für deren ersten Pick angeboten haben sollen. Das Ziel: Burrow nach Florida zu holen.

Doch die Bengals ließen laut den Quellen des Berichts nicht mit sich reden und blockten Gespräche über einen derartigen Deal ab.

So verlief der Dolphins-Plan im Sande. Burrow ging nach Cincinnati, Miami entschied sich beim Draft mit seinem Erstrunden-Pick für Tua Tagovailoa.

Tua Tagovailoa auf der Bank - Joe Burrow hadert

Doch dessen Zeit als Stammkraft ist nach mehreren Verletzungen und durchwachsenen Leistungen nun wohl abgelaufen: Die Dolphins haben angekündigt, stattdessen nun auf Rookie Quinn Ewers zu setzen.

In der kommenden Offseason soll dann nach einer neuen Lösung auf der Quarterback-Position gesucht werden.

Und Burrow? Der ließ nach den erneut verpassten Playoffs zuletzt aufhorchen. Auf die Frage, ob er kommende Saison für ein anderes Team als Cincinnati auflaufen werde, antwortete er zwar: "Das kann ich mir nicht vorstellen", legte allerdings pikanterweise nach: "Man denkt über viele Dinge nach. Jedes Jahr passieren viele verrückte Dinge."

Am Sonntag treffen nun beide hadernden Teams im direkten Duell aufeinander. Playoff-Chancen haben beide nicht mehr.

