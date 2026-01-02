Die Miami Dolphins treffen für die Suche nach einem neuen General Manager eine ganz besondere personelle Entscheidung.

Die Miami Dolphins sind längst aus dem Rennen um die NFL-Playoffs ausgeschieden. In Vorbereitung auf die neue Saison braucht die Franchise nun einen neuen General Manager – und hat dafür eine ganz besondere Personal-Entscheidung getroffen.

So engagieren die Dolphins einen Hall of Fame Quarterback, der sie bei der Auswahl des neuen GM unterstützen soll. Es handelt sich dabei aber nicht um Dan Marino, der bereits auf der Gehaltsliste des Klubs steht.