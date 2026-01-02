- Anzeige -
NFL: Miami Dolphins engagieren Troy Aikman für Suche nach neuem General Manager

  • Veröffentlicht: 02.01.2026
  • 10:52 Uhr
  • ran.de
Troy Aikman soll den Dolphins bei der Suche nach einem neuen GM helfen
Troy Aikman soll den Dolphins bei der Suche nach einem neuen GM helfen© IMAGO/Icon Sportswire

Die Miami Dolphins treffen für die Suche nach einem neuen General Manager eine ganz besondere personelle Entscheidung.

Die Miami Dolphins sind längst aus dem Rennen um die NFL-Playoffs ausgeschieden. In Vorbereitung auf die neue Saison braucht die Franchise nun einen neuen General Manager – und hat dafür eine ganz besondere Personal-Entscheidung getroffen.

So engagieren die Dolphins einen Hall of Fame Quarterback, der sie bei der Auswahl des neuen GM unterstützen soll. Es handelt sich dabei aber nicht um Dan Marino, der bereits auf der Gehaltsliste des Klubs steht.

Stattdessen berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, dass die Franchise Troy Aikman als Berater für die bevorstehende GM-Suche engagiert hat.

Aikman nur für GM-Suche engagiert

Und obwohl der dreimalige Super-Bowl-Sieger mit den Dallas Cowboys darüber nachgedacht haben soll, selbst GM zu werden, ist er den Berichten zufolge kein Kandidat.

Seine kurzzeitige Beraterrolle steht dabei nicht unbedingt in Widerspruch zu seiner Tätigkeit als Analyst bei "ESPN", da die Dolphins nicht an der Postseason teilnehmen.

Übrigens: Für den neuen General Manager des Teams gibt es eine Vielzahl an Aufgaben zu lösen. So unter anderem die Frage, ob es mit Trainer Mike McDaniel weitergeht – und wie der Plan für die Quarterback-Position aussieht.

