Lamar Jackson äußert sich zu Gerüchten, wonach es Probleme mit Head Coach John Harbaugh geben würde. Zudem spricht der Star-Quarterback über seine Zukunft.

Kriselt es zwischen den Baltimore Ravens und Lamar Jackson?

Der Star-Quarterback reagierte am Donnerstag auf einen Bericht, in dem behauptet wurde, er liege im Streit mit Head Coach John Harbaugh.

Die "Baltimore Sun" hatte vergangene Woche behauptet, dass Harbaugh Jacksons Eskapaden, darunter das Einschlafen während Teambesprechungen, "leid geworden" sei.

Dies ließ der Playmaker so nicht auf sich sitzen. "Glauben Sie, Harbaugh würde mich in Besprechungen einschlafen lassen? Das ist verrückt. Ich sitze ganz vorne. Das ist nur Gerede", wird der 28-Jährige vor dem Showdown um die Playoffs gegen die Pittsburgh Steelers (in der Nacht zu Montag 02:20 Uhr, im Liveticker) von "ESPN" zitiert.

Jackson wies auch die Behauptung zurück, es gäbe Probleme zwischen ihm und seinem Coach: "Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt."