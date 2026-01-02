Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Lamar Jackson und Baltimore Ravens im Streit? Star-Quarterback dementiert Gerüchte und nennt Zukunftspläne
- Veröffentlicht: 02.01.2026
- 10:16 Uhr
- ran.de
Lamar Jackson äußert sich zu Gerüchten, wonach es Probleme mit Head Coach John Harbaugh geben würde. Zudem spricht der Star-Quarterback über seine Zukunft.
Kriselt es zwischen den Baltimore Ravens und Lamar Jackson?
Der Star-Quarterback reagierte am Donnerstag auf einen Bericht, in dem behauptet wurde, er liege im Streit mit Head Coach John Harbaugh.
Die "Baltimore Sun" hatte vergangene Woche behauptet, dass Harbaugh Jacksons Eskapaden, darunter das Einschlafen während Teambesprechungen, "leid geworden" sei.
Dies ließ der Playmaker so nicht auf sich sitzen. "Glauben Sie, Harbaugh würde mich in Besprechungen einschlafen lassen? Das ist verrückt. Ich sitze ganz vorne. Das ist nur Gerede", wird der 28-Jährige vor dem Showdown um die Playoffs gegen die Pittsburgh Steelers (in der Nacht zu Montag 02:20 Uhr, im Liveticker) von "ESPN" zitiert.
Jackson wies auch die Behauptung zurück, es gäbe Probleme zwischen ihm und seinem Coach: "Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt."
Baltimore Ravens: Lamar Jackson spricht über Zukunft
Während die Playoffs in Kürze bevorstehen und die Ravens durch einen Sieg gegen die Pittsburgh Steelers in Week 18 noch die Postseason erreichen können, wirft die kommende Saison bereits ihre Schatten voraus.
Die Ravens und Jackson haben in der Offseason einiges zu tun, da er den Cap 2026 mit 74,5 Millionen Dollar belasten wird. Beide Seiten müssen vermutlich einen neuen Vertrag aushandeln, da der Cap Hit des Playmakers fast 25 Prozent des Gehaltsbudgets der Ravens in der nächsten Saison ausmachen wird.
NFL - Injury Update 2025: Schock-Diagnose! New Orleans Saints ohne Topstar im Saisonfinale
Chris Olave (New Orleans Saints)
Die Saints werden im Regular-Season-Finale bei den Atlanta Falcons am Sonntag (19 Uhr im Liveticker auf ran.de) auf ihren Star-Receiver verzichten müssen. Bei Untersuchungen wurde nach übereinstimmenden Berichten ein Blutgerinnsel in Olaves Lunge entdeckt. Glücklicherweise wurde das Gerinnsel frühzeitig entdeckt, Olave soll bereits am Neujahrstag das Krankenhaus wieder verlassen können. Wann der 25-Jährige wieder spielen können wird, steht noch nicht fest. Für Olave ist die Saison aber auf jeden Fall beendet, da die Saints keine Playoff-Chancen mehr haben.
Darnell Washington (Pittsburgh Steelers)
Die Pittsburgh Steelers bangen vor ihrem Regular-Season-Finale gegen die Baltimore Ravens um Darnell Washington. Der Tight End hat sich beim 6:13 bei den Cleveland Browns den Arm gebrochen, wie Head Coach Mike Tomlin verriet. Die Verletzung zog sich Washington bereits im ersten Viertel zu.
Trent Williams (San Francisco 49ers)
Wegen einer Oberschenkelverletzung musste Trent Williams das Spiel seiner San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears bereits nach dem ersten Play verlassen. Wie Head Coach Kyle Shanahan nach der Partie sagte, sei offen, wie lange der Tackle ausfallen wird. Am Montag sollen weitere Tests Aufschluss über die Schwere der Blessur geben.
Ja'Tavion Sanders (Carolina Panthers)
Die 10:27-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war für die Carolina Panthers doppelt bitter. Denn Ja'Tavion Sanders brach sich den Knöchel und muss operiert werden. Damit fehlt der Tight End im Regular-Season-Finale bei den Tampa Bay Buccaneers.
Jordan Love (Green Bay Packers)
Der Quarterback der Green Bay Packers erholte sich von seiner Gehirnerschütterung aus dem Spiel gegen die Chicago Bears nicht schnell genug, um gegen die Baltimore Ravens auflaufen zu können. Ob Jordan Love gegen die Minnesota Vikings dabei sein kann, muss sich zeigen.
Lamar Jackson (Baltimore Ravens)
Lamar Jacksons Seuchensaison geht in die nächste Runde. Nachdem der Star-Quarterback der Baltimore Ravens das Spiel gegen die New England Patriots in Week 16 vorzeitig verlassen musste, verpasste er wegen seiner Rückenverletzung auch die Partie gegen die Green Bay Packers.
Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)
Der Left Tackle der Bucs hat sich am Zeh verletzt und konnte deshalb gegen die Miami Dolphins nicht spielen. Damit verpasste Tristan Wirfs aufgrund verschiedener Verletzungen bereits das fünfte Spiel in dieser Saison.
T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)
Pass Rusher T.J. Watt konnte zuletzt erstmals nach seiner Lungenverletzung wieder eingeschränkt am Teamtraining teilnehmen. Für einen Einsatz gegen die Browns reichte es aber noch nicht. Möglich, dass er für den eventuellen Showdown gegen die Baltimore Ravens in Woche 18 geschont wurde.
Brock Bowers (Las Vegas Raiders)
Für Brock Bowers ist die Saison beendet. Der Star-Tight-End wurde von den Las Vegas Raiders an Heiligabend auf IR platziert. Bowers hatte die ganze Saison bereits mit Knieproblemen zu kämpfen. Da die Raiders keine Chancen mehr auf die Playoffs haben, wurde die Entscheidung wohl bereits mit Blick auf die Zukunft getroffen. Bowers kann sich nun in Ruhe auskurieren.
Justin Fields (New York Jets)
Wie Jets-Coach Aaron Glenn verkündet hat, ist die Saison für Quarterback Justin Fields vorzeitig beendet. Fields wird wegen einer Knieverletzung auf die Injured Reserve gesetzt und fällt damit für den Rest der Spielzeit aus. An seiner Stelle übernimmt Brady Cook die Rolle des Starting Quarterbacks. Für die kommende Saison stehen noch 20 Millionen Dollar Gehalt für Fields im Raum, von denen zehn Millionen garantiert sind. Ob Fields 2026 noch Teil des Jets-Kaders sein wird, ist offen, parallel dürfte die Franchise erneut nach einer langfristigen Quarterback-Lösung suchen.
Deshaun Watson (Cleveland Browns)
Feiert Deshaun Watson in dieser Saison noch sein Comeback? Offenbar nicht. Browns-Coach Kevin Stefanski bestätigte, dass der Quarterback nicht zurückkehren wird und seine Saison damit beendet ist. Watson hatte sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren.
Quinshon Judkins (Cleveland Browns)
Die Rookiesaison von Quinshon Judkins ist beendet. Der Running Back der Cleveland Browns verletzte sich im Spiel gegen die Buffalo Bills in Week 16 schwer am rechten Bein und musste mit sichtbar großen Schmerzen vom Platz gefahren werden. Head Coach Kevin Stefanski erklärte später gegenüber Reportern, dass sich Judkins das Wadenbein gebrochen und den Knöchel ausgerenkt habe.
Robert Spillane (New England Patriots)
Linebacker Robert Spillane stand den Patriots auch in Woche 17 gegen die New York Jets nicht zur Verfügung. Der 30-Jährige, der das Team mit 97 Tackles anführt, fiel aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel aus.
Christian Darrisaw (Minnesota Vikings)
Ende einer seltsamen Saison für Christian Darrisaw. Die Vikings haben den Offensive Tackle auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der Sportler konnte sich nie vollständig von einer Verletzung im linken Knie (u.a. Kreuzbandriss) erholen, die er sich bereits vor 14 Monaten zugezogen hatte. Da die Franchise bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden ist, wird er nun nicht weiter belastet.
Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)
Defensive End Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals hat sich einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterzogen und fällt mehrere Wochen aus. Die Verletzung zog er sich bereits in Woche 6 gegen Green Bay zu. Zwei Wochen später spielte er gegen die Jets. Trotz empfohlener Pause und Reha trat keine Besserung ein, weshalb die OP nötig wurde.
In Anbretracht der Vertragslage komme für den Spieler aber kein Abschied in Betracht. Auf die Frage, ob er weiterhin in Baltimore spielen möchte, antwortete Jackson viermal mit "auf jeden Fall".
Hinter Jackson liegt eine von zahlreichen Verletzungen geprägte Saison, darunter Probleme mit Oberschenkel, Knie, Sprunggelenk, Zeh und zuletzt dem Rücken.
Seine Leistungen fielen entsprechend ab: Mit durchschnittlich 192,6 Passing Yards pro Spiel rangiert Jackson nur auf Platz 26 in der NFL, und seine 28,3 Rushing Yards pro Partie sind der niedrigste Wert in seiner achtjährigen Karriere.
Offensive Coordinator Todd Monken betonte vor dem Showdown gegen die Steelers jedoch, dass Jackson seit Monaten noch nie so nah an seiner vollen Leistungsfähigkeit gewesen sei. "Wir sind begeistert. Es gibt nichts Besseres, als jeden Tag seinen Quarterback auf dem Feld zu haben."
Wenn der Quarterback am Freitag trainiert, wäre es das erste Mal seit Woche zehn, dass er an allen Trainingseinheiten einer Woche vollständig teilgenommen hat. Am Donnerstag betonte Jackson, dass er im abschließenden Spiel der Regular Season dabei sein werde: "Ja, zu 100 Prozent."