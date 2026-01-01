NFL: Micah Parsons erhebt neue Vorwürfe gegen Cowboys-Owner Jerry Jones

Micah Parsons schreibt in einem Tweet, Cowboys-Owner Jerry Jones habe ihn monatelang in den Medien verleumdet. Es ist der nächste Akt in einem monatelangen Schlagabtausch. Das neue Jahr hat begonnen, aber Micah Parsons hat mit den Begleitumständen rund um seinen Abschied von den Dallas Cowboys im Sommer immer noch keinen Frieden gemacht. Am Neujahrstag meldete sich der Linebacker der Green Bay Packers bei "X" zu Wort und schoss heftig gegen Cowboys-Owner Jerry Jones.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

"Wollt ihr, dass ich mich schlecht fühle? Jerry Jones hat monatelang meinen Namen gegenüber den Klub-Medien der Cowboys und den nationalen Medien verleumdet. Also denke ich, dass ich auf Kommentare reagieren darf, wenn ich will", schrieb Parsons. Der 26-jährige NFL-Star bezog sich dabei offensichtlich auf einen früheren Tweet, in dem er seinen langjährigen Cowboys- und jetzigen Packers-Mitspieler Trevon Diggs verteidigt hatte.

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Micah Parsons verteidigt Trevon Diggs "Ich frage mich, was es bringt, jemandem öffentlich keinen Respekt entgegenzubringen. Er repräsentiert den Stern nicht mehr, also verabschieden wir uns einfach von ihm und wünschen ihm alles Gute. Ich verstehe nicht, warum jedes Mal, wenn eine Trennung stattfindet, alles negativ sein muss! Er ist jetzt in einer besseren Situation, glaubt mir! Der Bro wird wieder großartig sein", hatte Parsons geschrieben. Highlights und ausgewählte Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Er bezog sich dabei auf einen Tweet von einem Cowboys-Blogger, in dem Diggs unter anderem "als schlechtester Cornerback der Liga" bezeichnet wurde. Was Parsons offenbar als eine Art von Nachtreten wertete, was ihn wiederum an die Umstände seines eigenen Abschieds zu erinnern scheint. Die Packers hatten Diggs am Mittwoch vom Waiver Wire verpflichtet, was sowohl bei Packers- als auch bei Cowboys-Fans zu einigen negativen Reaktionen geführt hatte. Und offenbar Parsons zum Ausrasten brachte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -