NFL - Miami Dolphins: Kündigt Tyreek Hill mit kryptischem Post sein Karriereende an?

Dolphins-Star Tyreek Hill sorgt mit X-Post für Aufsehen

In dem Beitrag ist ein Bild von Hill zu sehen, wie er hinter Skylar Thompson auf das Spielfeld geht. Dazu steht geschrieben: "Liebe, was du tust, denn es wird bald enden."

In den Kommentaren wird nun natürlich reichlich gerätselt, was der achtmalige Pro Bowler damit zum Ausdruck bringen möchte. Beendet er wirklich seine Laufbahn? Steht in der Offseason ein Trade an?