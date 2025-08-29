NFL
NFL - Miami Dolphins: Wegen häuslicher Gewalt – Linebacker-Coach festgenommen
- Veröffentlicht: 29.08.2025
- 18:28 Uhr
- ran.de
Der Outside-Linebacker-Coach der Miami Dolphins wurde am morgen festgenommen. Das Franchise hat Ryan Crow bereits beurlaubt.
Kurz vor dem Saisonauftakt bei den Indianapolis Colts (am 09. September ab 19:00 Uhr im Liveticker) müssen die Miami Dolphins auf ihren Outside-Linebacker-Coach Ryan Crow verzichten.
Der 37-Jährige sitzt derzeit im Broward County Jail, nachdem er in Fort Lauderdale wegen häuslicher Gewalt festgenommen wurde.
In einem Statement reagierten die Dolphins auf den Vorfall:: "Wir sind uns der ernsten Angelegenheit um Ryan Crow bewusst und sammeln derzeit weitere Informationen."
Weiter heißt es: "Ryan wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wir stehen in Kontakt mit der NFL und werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äußern."
Crows Weg von Tennessee nach Miami
Crow arbeitet seit 2024 für die Dolphins, zuvor stand er mehrere Jahre bei den Tennessee Titans an der Seitenlinie.
Dort begann er 2018 als Defensive Assistant und wurde 2021 zum Outside-Linebacker-Coach befördert. Nach der Entlassung von Head Coach Mike Vrabel verließ er die Titans und wechselte nach Miami.