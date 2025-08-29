Der Outside-Linebacker-Coach der Miami Dolphins wurde am morgen festgenommen. Das Franchise hat Ryan Crow bereits beurlaubt.

Kurz vor dem Saisonauftakt bei den Indianapolis Colts (am 09. September ab 19:00 Uhr im Liveticker) müssen die Miami Dolphins auf ihren Outside-Linebacker-Coach Ryan Crow verzichten.

Der 37-Jährige sitzt derzeit im Broward County Jail, nachdem er in Fort Lauderdale wegen häuslicher Gewalt festgenommen wurde.

In einem Statement reagierten die Dolphins auf den Vorfall:: "Wir sind uns der ernsten Angelegenheit um Ryan Crow bewusst und sammeln derzeit weitere Informationen."

Weiter heißt es: "Ryan wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wir stehen in Kontakt mit der NFL und werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äußern."