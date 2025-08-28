Anzeige
NFL

NFL - Dallas Cowboys und Micah Parsons: Blockbuster Move - Entscheidung über Zukunft gefallen

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 08:47 Uhr
  • Andreas Reiners

Einen Trade haben die Dallas Cowboys bei Micah Parsons bislang immer ausgeschlossen. Doch am Donnerstag ging plötzlich alles ganz schnell.

Im Vertragszoff zwischen den Dallas Cowboys und Micah Parsons gibt es endlich eine Lösung. Und was für eine. Es ist eine, die den Fans der Texaner kaum schmecken dürfte.

Denn während es in den Verhandlungen um einen neuen Kontrakt zwischen den beiden Parteien zuletzt keine Bewegung gab, kamen am Donnerstag Gerüchte auf, die Cowboys seien plötzlich offen für einen Trade.

Und während sich dieses Gerücht so langsam verbreitete, wurde hinter den Kulissen erfolgreich verhandelt: Parsons wechselt eine Woche vor dem Start der neuen NFL-Saison per Trade zu den Green Bay Packers. Das haben die Cowboys am späten Donnerstagabend MESZ offiziell bestätigt.

Der Deal ist ein Blockbuster-Move: Parsons bekommt laut NFL Media einen Vierjahresvertrag über 188 Millionen Dollar, 136 Millionen davon sind garantiert. Die Cowboys bekommen für den Linebacker im Gegenzug wiederum zwei Erstrundenpicks (2026 und 2027) und Tackle Kenny Clark.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Parsons ist mit 47 Millionen Dollar pro Jahr nun der bestbezahlte Nicht-Quarterback in der Geschichte der Liga.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

In seinen ersten vier Jahren im Trikot der Cowboys kam Parsons auf 52,5 Sacks in 63 Einsätzen. Das ist eine Bilanz, mit der er sich in einen exklusiven Kreis einreiht: Neben Hall-of-Famer Reggie White ist er der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der in jeder seiner ersten vier Spielzeiten mindestens zwölf Sacks erzielt hat. Seine individuelle Ausbeute unterstreicht diesen Ausnahme-Status: Defensive Rookie of the Year 2021, dazu zweimal All-Pro und jedes Jahr Pro Bowler.

Die Cowboys bestreiten in der Nacht auf den 5. September (ab 2:20 Uhr im Liveticker) das Eröffnungsspiel gegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles.

Mehr News und Videos
imago images 1065215048
News

"Bereue nichts!" Jerry Jones verteidigt Parsons-Trade

  • 29.08.2025
  • 08:33 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 29.08.2025
  • 08:24 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 29.08.2025
  • 08:21 Uhr

NFL: Irres Geschenk! Tom Brady lässt Speed fassungslos zurück

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0
October 20, 2024: Indianapolis Colts offensive lineman Bernhard Raimann (79) wears Colts Mental Health is Health initiative t-shirt during pregame of NFL, American Football Herren, USA football gam...
News

Raimann exklusiv: 100 Mio. Dollar und "das Leben geht weiter"

  • 28.08.2025
  • 20:28 Uhr
imago images 1065223862
News

Colts: Raimann schwärmt von Jones - "ein echter Profi"

  • 28.08.2025
  • 20:19 Uhr
Syndication: Detroit Free Press Detroit Lions defensive end Aidan Hutchinson (97) walks off the field after practice during training camp at Meijer Performance Center in Allen Park on Sunday, July ...
News

Lions: Ist eine Einigung mit Hutchinson in Sicht?

  • 28.08.2025
  • 18:44 Uhr

NFL-Fans feiern neues Bills-Jersey: "Bestes Trikot jemals!"

  • Video
  • 02:12 Min
  • Ab 0

NFL: Echte Hingucker! Die neuen "Rivalries"-Jerseys sind da

  • Video
  • 02:19 Min
  • Ab 0
NFL Rivalries
News

NFL-"Rivalries": Acht Teams präsentieren Sondertrikots

  • 28.08.2025
  • 16:48 Uhr