Einen Trade haben die Dallas Cowboys bei Micah Parsons bislang immer ausgeschlossen. Doch am Donnerstag ging plötzlich alles ganz schnell.

Im Vertragszoff zwischen den Dallas Cowboys und Micah Parsons gibt es endlich eine Lösung. Und was für eine. Es ist eine, die den Fans der Texaner kaum schmecken dürfte.

Denn während es in den Verhandlungen um einen neuen Kontrakt zwischen den beiden Parteien zuletzt keine Bewegung gab, kamen am Donnerstag Gerüchte auf, die Cowboys seien plötzlich offen für einen Trade.

Und während sich dieses Gerücht so langsam verbreitete, wurde hinter den Kulissen erfolgreich verhandelt: Parsons wechselt eine Woche vor dem Start der neuen NFL-Saison per Trade zu den Green Bay Packers. Das haben die Cowboys am späten Donnerstagabend MESZ offiziell bestätigt.

Der Deal ist ein Blockbuster-Move: Parsons bekommt laut NFL Media einen Vierjahresvertrag über 188 Millionen Dollar, 136 Millionen davon sind garantiert. Die Cowboys bekommen für den Linebacker im Gegenzug wiederum zwei Erstrundenpicks (2026 und 2027) und Tackle Kenny Clark.