NFL - Minnesota Vikings: Aaron Rodgers scheiterte angeblich mit Angebot an die Franchise

15. Pick: Atlanta Falcons - EDGE James Pearce Jr. (Tennessee)

Die Falcons haben gefühlt seit Jahren ein Problem im Pass Rush, auch in diesem Jahr liegt hier klar der größte Need des Teams. James Pearce Jr. überzeugte beim Combine mit seiner Geschwindigkeit und Explosivität, sowohl über 10 als auch über 40 Yards war er der schnellste Edge Rusher. Das deckt sich auch mit den Fähigkeiten, die er in den Spielen an den Tag gelegt hat.