NFL - Minnesota Vikings: Wide Receiver Jordan Addison hat erneut Ärger mit der Polizei

Jordan Addison sorgt wieder für Probleme. Der Wide Receiver von den Minnesota Vikings wurde erneut festgenommen.

Wide Receiver Jordan Addison von den Minnesota Vikings aus der NFL ist am Montagmorgen in Tampa/Florida festgenommen worden.

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde der 23-Jährige um 3.46 Uhr im Seminole Hard Rock Hotel & Casino von der Polizei aufgegriffen.

Addison wurde wegen "Hausfriedensbruchs in einem bewohnten Gebäude oder Transportmittel" angeklagt. Nach Hinterlegung einer Kaution von 500 Dollar kam er wieder frei.

"Ich will in keiner Weise spekulieren", sagte Vikings-Head-Coach Kevin O'Connell am Dienstag bei seiner Saisonabschluss-Pressekonferenz und betonte: "Wir müssen so viele Fakten wie möglich sammeln und herausfinden, was genau passiert ist. Spekulieren wäre zu diesem Zeitpunkt unglaublich verfrüht."