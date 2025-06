Aaron Rodgers trifft mit den Pittsburgh Steelers in der kommenden Saison zweimal auf die Cleveland Browns. Deren Defense-Star Myles Garrett freut sich bereits.

Aaron Rodgers ist seit wenigen Tagen offiziell ein Spieler der Pittsburgh Steelers, erstmals in seiner Karriere ist er dadurch Teil der AFC North. Damit trifft er unter anderem auch zweimal auf die Cleveland Browns.

Warum das wichtig ist? Weil Myles Garrett, Star-Pass-Rusher der Browns, bereits Blut geleckt hat. Mit martialischen Worten erklärte er nun, was er sich vom Aufeinandertreffen mit dem viermaligen MVP erhofft.

"Was ich darüber denke? Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, ihn auf den Friedhof zu bringen", sagte Garrett am Rande des Mandatory Minicamps der Browns gegenüber Journalisten.

Will der frühere Defensive Player of the Year etwa Rodgers umbringen? Nein, so krass meint es Garrett dann doch nicht. Stattdessen spielt er auf eine Halloween-Deko an, die es seit 2021 jährlich auf seinem Grundstück gibt.

Damals dekorierte er den Garten vor seinem Haus mit mehreren Grabsteinen, sodass er wie ein Friedhof wirkt. Auf jedem Grabstein ist der Name eines Quarterbacks verewigt, den er per Sack zu Boden gebracht hat.