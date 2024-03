NFL: Nach NFLPA-Umfrage - Chiefs-Besitzer Clark Hunt ist sich keiner Schuld bewusst

In einem Interview mit "The Athletic" hat der Owner diese Anschuldigung jedoch dementiert.

Die Chiefs belegten in der zweiten jährlichen NFLPA-Umfrage in den Kategorien Umkleidekabine und Trainingspersonal den letzten Platz. Nun äußert sich Chiefs-Besitzer Clark Hunt und widerspricht Gerüchten.

Kansas City Chiefs: Stühle einzige Neuerung - bis jetzt

In ihrem Bericht behauptet die Spieler-Gewerkschaft der NFL, dass die Spieler nach der Super-Bowl-Saison 2022 der Chiefs überrascht waren, dass die Umkleidekabine bei ihrer Rückkehr für die Saison 2023 größtenteils unverändert blieb.

Die einzige nennenswerten Änderung seien neue Stühle gewesen.

Dass Clark angeblich sein angebliches Versprechen bezüglich der Umkleidekabine nicht einhielt, war nicht das einzige Negative, das die Spieler in der NFLPA-Umfrage über ihn äußerten.

Diese waren auch der Meinung, dass das Training "deutlich unterbesetzt" sei, während sie Clark eine Bewertung von 4,9 von 10 Punkten für die Bereitschaft des Besitzers gaben, in die Einrichtungen zu investieren.

Dagegen soll laut Clark nun vorgegangen werden. Im "The Athletic"-Interview sprach er über kommende Investitionen: "Wir haben in diesem Jahr einige bedeutende Investitionen in die Trainingsanlage getätigt und werden dies auch weiterhin tun [...] Wir sind in vielerlei Hinsicht aus dem Gebäude herausgewachsen".