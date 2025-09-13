Anzeige
American Football

NFL: Nach Tätlichkeit gegen Travis Kelce – Harte Strafe für Chargers-Verteidiger

  • Veröffentlicht: 13.09.2025
  • 19:04 Uhr
  • Julian Erbs

Es war einer der Aufreger im Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers: Teair Tart schlug Travis Kelce ins Gesicht. Nun steht fest, wie teuer ihn das zu stehen kommt.

Die NFL hat Defensive Tackle Teair Tart von den Los Angeles Chargers mit einer Geldstrafe belegt, nachdem er Tight End Travis Kelce von den Kansas City Chiefs im Auftaktspiel in São Paulo (27:21) geohrfeigt hatte, wie "ESPN"  berichtet.

Nach den NFL-Regularien beträgt die Strafe für ein erstes Vergehen dieser Art 12.172 Dollar.

Die Szene ereignete sich im dritten Viertel: Nachdem Kelce Tart gestoßen hatte, reagierte dieser mit einem Schlag gegen den Helm – Folge war eine 15-Yard-Strafe wegen unnötiger Härte.

Tart blieb im Spiel, weil er Kelce lediglich mit offener Hand traf – ein Regelverstoß, der nicht für einen Platzverweis ausreicht. Wäre es ein Faustschlag gewesen, wäre Tart automatisch des Feldes verwiesen worden.

Anzeige
Anzeige

Chiefs-Head-Coach wundert sich über ausbleibenden Platzverweis

"Ich verstehe diese Regel nicht", sagte Chiefs-Head-Coach Andy Reid: "Offene Hand, Faust, was auch immer – ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ihre Entscheidung zustande kam."

Und weiter: "Aber er hat definitiv ziemlich heftig einen Schlag gegen den Kopf abbekommen, egal ob mit offener oder geschlossener Faust."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Nach dem Vorfall meldete sich Tart auf Instagram zu Wort – mit einer augenscheinlichen Spitze gegen Kelce und dessen Verlobte, Sängerin Taylor Swift. Er postete eine Collage, darunter ein Videoausschnitt, in dem ein Mann einen anderen mit in weißes Pulver getauchten Händen ohrfeigt.

Unter den Beitrag schrieb Tart: "I’m too swift with it even in Brazil."

Auch interessant: NFL: Alle Werbeplätze für Super Bowl LX verkauft - Sender vermeldet Einnahme-Rekord

Mehr News und Videos
imago images 1064716261
News

Nach Medienverbot: Giants erlauben Interviews mit Backup-QBs

  • 13.09.2025
  • 19:43 Uhr
imago images 1056694691
News

Hill: Top-Receiver und Skandalspieler der NFL

  • 13.09.2025
  • 18:57 Uhr
Austin Ekeler (30) wird wohl lange ausfallen
News

ESPN: Saisonaus für NFL-Star Ekeler

  • 13.09.2025
  • 18:53 Uhr
Panthers
News

Kommentare nach Kirk-Attentat: Panthers feuern Mitarbeiter

  • 13.09.2025
  • 17:07 Uhr
Jordan Love
News

No Love lost! Packers besiegen auch die Commanders

  • 13.09.2025
  • 17:04 Uhr
Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs v Philadelphia Eagles
News

NFL: Alle Werbeplätze für Super Bowl LX verkauft

  • 13.09.2025
  • 15:12 Uhr

NFL: Vikings-QB im Baby-Glück! McCarthy auf Wolke Sieben

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0
imago images 1055433939
News

Buccaneers-Star erklärt massiven Paycut

  • 12.09.2025
  • 23:19 Uhr
imago images 1056667082
News

Nach Rücktritt: Kryptische Ankündigung von Carr

  • 12.09.2025
  • 21:08 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 12.09.2025
  • 16:09 Uhr